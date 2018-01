Sob o comando de Jair Ventura, Santos estreia no Paulistão contra o Linense

O Santos estreia no Campeonato Paulista contra o Linense, nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Gilbertão, em Lins, e será a primeira partida sob o comando do técnico Jair Ventura.

O Linense está no Grupo A do Campeonato Paulista, junto com Corinthians, Bragantino e Ituano. Já o Santos, ficou no Grupo D no Paulistão, os outros participantes desse grupo são o Botafogo-SP, Mirassol e RB Brasil.

As duas equipes se enfrentaram na estreia do Campeonato Paulista de 2017, a única diferença foi o mando de campo, que era do Santos, na Vila Belmiro. O Alvinegro aplicou uma goleada de 6 a 2, com gols de Rodrigão (2), Lucas Lima, Arthur Gomes, Vitor Bueno e Thiago Ribeiro. Thiago Santos e Gabrielzinho marcaram os gols do Linense.

Linense confiante para a estreia

Jogando em casa, o Linense busca surpreender o Santos. A equipe do interior de São Paulo está empolgada após a vitória por 4 a 1 contra o Itumbiara, em jogo-treino disputado no dia 8 de janeiro.

Porém, o Elefante também não fez muitas contratações, optou pelo retorno de Moacir Junior e segurou seu principal jogador, o meia Thiago Humberto que se destacou pelo Grêmio Barueri e depois passou por equipes como Internacional, Vitória e Ceará. O meia foi reserva no amistoso diante do Itumbiara. E contra o Santos o técnico Moacir Júnior deve repetir a formação do jogo-treino

Santos se prepara para começo de estadual

A preparação foi iniciada no dia 3 de janeiro e a comissão técnica optou por regime intensivo no CT Rei Pelé, com jornadas em dois períodos, sem folgas para o elenco. Em entrevistas coletivas, todos os atletas destacaram a intensidade das atividades.

“É um treinador que estudou bastante para estar aqui. Ele tem um método diferente de outros que já trabalhei, mas é tudo muito bem definido. Gosta de trabalhar com cada setor de forma separada. É uma filosofia nova e muito boa. Tem várias outras coisas que não posso falar também, né? Mas a gente procura assimilar tudo o quanto antes para colocar em prática nos jogos”, explicou o capitão Renato.

O elenco alvinegro sofreu baixas e as únicas contratações foram do lateral Romário, e do atacante Eduardo Sasha, que ainda aprimora as condições físicas e não joga contra o Linense. O Peixe conta apenas dois centroavantes à disposição: Rodrigão, e Yuri Alberto, de 16 anos, promovido da equipe sub-17 no fim do ano passado.

Rodrigão teve bom início no Campeonato Paulista de 2017, com três gols em três jogos, mas perdeu espaço para Ricardo Oliveira e Kayke no decorrer do semestre e acabou emprestado ao Bahia no Brasileirão. Em Salvador, também estava bem em campo, com cinco gols em 14 partidas, mas acabou devolvido por indisciplina.