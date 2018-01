Relembre as últimas cinco estreias do Santos no Campeonato Paulista

Foto: Ivan Storti/ Santos FC

O Santos estreia nesta quarta-feira (17), no Campeonato Paulista 2018, contra o Linense, no estádio Gilbertão. O Alvinegro venceu quatro das últimas cinco estreias; relembre como foram as últimas aberturas do Campeonato Paulista do Peixe.

São Bernado 1-3 Santos

No dia 19 de janeiro de 2013, o Santos estreava pelo Campeonato Paulista, e o adversário era o São Bernado, fora de casa. O Alvinegro contou com a inspiração do craque Neymar, que decidiu a partida marcando dois gols. O argentino Miralles também deixou o seu na vitória santista.

(Foto: Reprodução)

O jogo marcava a estreia de sete reforços do Santos para a temporada de 2013. Montillo, Patito, Miralles, Cícero, Guilherme Santos, Neto e Renê Júnior atuaram pela primeira vez com a camisa do Peixe.

Santos 1-0 XV de Piracicaba

Após o ano da venda de Neymar, o Santos começou o ano de 2014 com seis jogadores formados da categoria de base. E foi um deles que foi quem marcou o gol da vitória, Gabriel Barbosa girou sobre dois marcadores e balançou as redes para festa santista.

(Foto: Reprodução)

Santos 3-0 Ituano

Com a Vila Belmiro lotada, e com jogo que tinha cara de revanche após a perca do título de 2014. O Santos enfrentou o Ituano, na Vila Belmiro, na estreia do Campeonato Paulista de 2015. O Peixe venceu os visitantes com extrema facilidade.

Geuvânio balançou as redes duas vezes para o Alvinegro, e Chiquinho também deixou o seu gol. Em ano que o Santos foi campeão paulista após derrotar o Palmeiras.

Santos 1-1 São Bernardo

Em 2016, o Santos teve novamente o São Bernardo na estreia do Paulistão, mas dessa vez foi na Vila Belmiro. A equipe de Dorival Júnior saiu perdendo para a equipe visitantes por 1 a 0, mas se recuperou aos 36 minutos do segundo tempo, quando Lucas Lima deu o gol de bandeja para Gabriel empatar a partida.

Santos 6-2 Linense

O Alvinegro que era o atual bicampeão do Paulistão tinha pela frente o Linense - contra quem ele vai estrear em 2018, o Peixe não deu chance para os visitantes e os derrotou por 6 a 2.

Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Rodrigão marcou duas vezes, Lucas Lima, Vitor Bueno, Arthur Gomes e Thiago Ribeiro marcaram um na goleada santista.