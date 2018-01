Em estreia no Paulista, Santos bate Linense em noite inspirada de Menino da Vila

Na estréia do Campeonato Paulista, o Santos enfrentou o Linense na noite desta quarta-feira (17), no Gilbertão, em Lins-SP. Com Bruno Henrique se lesionando nos primeiros minutos de jogo, Arthur Gomes entrou e marcou duas vezes, se tornando um dos personagens principais na vitória santista por 3 a 0 sobre o Linense.

O alvinegro retornará à cidade de Santos de ônibus, nesta quinta-feira (18), durante a madrugada. Sem folga, o elenco volta ao CT Rei Pelé na tarde do mesmo dia, para treinos regenerativos.

Após conquistar seus primeiros três pontos na competição, a equipe santista volta a campo na segunda-feira (22), às 20h, enfrentando o Bragantino na Vila Belmiro. Já o Linense, encara a Ponte Preta no domingo (21), às 19h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Renegados em 2017, Rodrigão e Vecchio brilham em estréia do Paulistão

Com Bruno Henrique se lesionando e perdendo a visão temporariamente aos quatro minutos do primeiro tempo, Jair Ventura precisou fazer sua primeira troca com menos de dez minutos de bola rolando. Por conta disso, entrou em cena um dos personagens principais da partida: o jovem Arthur Gomes, que entrou aos sete minutos e foi decisivo para abrir e fechar o placar.

Dez minutos após entrar em campo, o camisa 23 recebeu passe do argentino Emiliano Vecchio e bateu rasteiro pro gol alvirubro, deixando o goleiro Victor Golas sem chances de defesa e estreando o marcador.

Até os últimos minutos do primeiro tempo, o jogo ficou sem muito perigo dos dois lados, até que Vecchio roubou a bola no meio de campo e passou para Rodrigão, que mandou um foguete para o fundo da rede, aumentando a vantagem santista. Ao comemorar, o camisa 13 dedicou o gol para Gabigol, jogador cuja chegada é especulada no Santos desde dezembro.

Arthur Gomes marca mais um e garante vitória santista

Na segunda etapa, o Elefante da Noroeste começou melhor, com Kauê invadindo a área alvinegra, mas foi travado por Lucas Veríssimo. Logo após, aos dez minutos, o colombiano Copete cruzou para Arthur Gomes, que não desperdiçou e, de cabeça, marcou seu segundo gol, liquidando a partida.

Depois disso, o Peixe passou a administrar a partida, não criando mais perigo para o Linense. Já o time da casa, buscando diminuir o placar, aos 41 minutos chegou com perigo quando, após cobrança de falta, Leandro Silva ficou com a sobra e bateu em direção ao gol santista, mas Vanderlei fez defesa tranquila em dois tempos.

Rodrigão, que saiu ovacionado ao ser substituído em meados do segundo tempo, comentou sobre a situação do elenco do Santos para 2018: "Quem ficou sabe da qualidade e potencial. Todos trabalham firme e forte. Vamos mostrar muita coisa em 2018, porque o professor Jair faz um trabalho excelente".

Ao final da partida, o técnico estreante, Jair Ventura, elogiou a atuação do time e também comentou sobre a postura do time em tão pouco tempo sob seu comando: "Tivemos mais posse de bola, mais passes, mais finalizações. Isso que vale. Avaliando o pouco tempo de treinamento, o resultado foi bom. Tenho pouco tempo de trabalho. O Santos ainda não tem a minha cara. Mérito total dos jogadores que aqui estão."

Red Bull e Ferroviária empatam sem gols na abertura do Campeonato Paulista de 2018

Dando início a temporada oficial de 2018, Red Bull e Ferroviária se enfrentaram abrindo a primeira rodada da competição. A partida aconteceu nesta quarta (17), às 17h, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas-SP. Sem gols para nenhum dos lados, o destaque da partida ficou para o pênalti desperdiçado e para expulsão sofrida pelos mandantes.

A ferrinha começou melhor, levando perigo para o mandante, mas aos 19 minutos, o árbitro marcou pênalti a favor do toro loko, mas o goleiro da equipe de Araraquara, Tadeu, defendeu a cobrança feita por Edmilson.

A equipe de Campinas não se abalou com a chance perdida e dominou a partida até o final da primeira etapa. Mas o panorama mudou logo no início do segundo tempo, quando, aos seis minutos, Rodrigo Andrade recebeu o segundo cartão amarelo e deixou sua equipe com um a menos durante todo o segundo tempo, fazendo com que a dona da casa se fechasse para conseguir segurar o empate.

Com o empate, o Red Bull assumiu a segunda posição do Grupo D, composto por Santos, Red Bull, Botafogo-SP e Mirassol, respectivamente, mas os dois últimos ainda não jogaram na rodada.

Já a Ferroviária, com o empate, alcançou a terceira posição do Grupo C, formado por Novorizontino, São Bento, Ferroviária e Palmeiras, respectivamente, mas a equipe alviverde ainda não jogou na rodada.

Buscando a primeira vitória no campeonato, a equipe do Red Bull volta a campo no domingo (21), às 19h30, enfrentando o Santo André no estádio Bruno José Daniel, em Santos André-SP. Já a Ferroviária joga contra o Ituano no sábado (20), às 19h, na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara-SP.