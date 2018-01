Com campanhas semelhantes, Santos e Internacional disputam vaga na semifinal da Copinha

Google Plus

Foto: Divulgação / S. C. Internacional

A 49ª edição da Copa SP de Futebol Júnior vai se afunilando. A principal competição de categorias de base do Brasil chega à fase de quartas de final. Depois de já terem disputado seis jogos, cada, Santos e Internacional entram em campo às 18h30 no estádio Dr. José Lancha Filho para disputarem um uma vaga na semifinal da competição.

Paulistas e Gaúchos passaram pela fase de Grupos da Copinha com 100% de aproveitamento. O Santos venceu o América-RN, o Aliança-CE e o Novorizontino-SP. Os meninos da vila marcaram nove gols e sofreram apenas um. Já o Internacional venceu o Boavista-RJ, o Capital-TO e o Osvaldo Cruz-SP. O celeiro de ases marcou 10 gols e sofreu dois.

O 100% de aproveitamentos das equipes caiu na segunda fase quando ambas precisaram ir até as cobranças de pênaltis para avançar. Após 1 a 1 nos 90 minutos, o time da Vila venceu o Mirassol nas penalidades por 5 a 4. 1 a 1 também foi o resultado de Inter e XV de Jaú, mas nos pênaltis a equipe gaúcha passou com o placar de 4 a 3. Carlos Miguel, goleiro do Inter, defendeu duas.

Na terceira fase o Santos venceu o Figueirense por 3 a 1 e o Inter avançou após despachar o Boavista pelo placar de 5 a 1. O time gaúcho entrou em campo primeiro pelas oitavas de final e goleou a Desportiva Paraense por 4 a 0. Mais tarde a equipe paulista eliminaria o Atlético-PR por 2 a 0.

“Será um jogo bastante difícil, o time do Inter é forte fisicamente e gosta de jogar com a bola no chão, assim como a gente. A diferença é que eles são mais fortes fisicamente. O que pudermos impor de velocidade será melhor para a gente”, projetou Bruno Moreira, atacante da equipe Santista.

Atacante Bruno Moreira se inspira em Bruno Henrique, do time principal (Foto: Divulgação / Santos FC)

Pela primeira vez nesta edição da Copinha, o Internacional vai jogar fora de Osvaldo Cruz. Até então a equipe Colorada havia disputado seus seis jogos no Brenão. O time do Inter realizou treinamento em dois turnos para o duelo. Quem avançar encara São Paulo ou Vitória na semifinal.