Santos x Internacional AO VIVO online hoje pela Copa SP de Futebol Júnior 2018 (0-0)

SANTOS ESCALADO: Renan Pastre; Tailson, Vitor Mendes, Kaique Rocha e Rhuan; Guilherme Nunes, Wagner Leonardo, Sebastian e Gabriel Calabres; Bruno Moreira e Walison Madalena.

Bem-vindo torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Estamos aqui para mais uma partida da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2018. Dessa vez o confronto é entre Santos x Internacional pelas quartas de final da competição, fique ligado!

ÚLTIMA PARTIDA: Na última fase, o Colorado venceu com tranquilidade o Desportiva Paraense. Brenner marcou duas vezes, Richard e Eduardo marcaram uma cada um.

DESEMPENHO: O Internacional tem campanha semelhante ao Santos, com cinco vitórias e um empate o Colorado chegou nas quartas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Carlos Miguel; Leandro Córdova, Victor, Roberto e Eduardo; Vinícius, Juliano e Elias; Netto, Brenner e Richard. Técnico: Fábio Matias.

ÚLTIMA PARTIDA: Nas oitavas de final, Gabriel Calabres e Walison Madalena marcaram e o Peixe passou sem muitas dificuldades pelo Atlético-PR

DESTAQUE: Com seis assistência e três gols, Gabriel Calabres é o principal jogador do Santos no campeonato. O meio-campo foi quem deu mais assistência na equipe e é um dos artilheiros.

DESEMPENHO: O Santos se classificou no Grupo 02 com tranquilidade, vencendo todos seus jogos e sofrendo apenas um gol. Na segunda fase, o Alvinegro encontrou dificuldades, empatou com o Mirassol por 1 a 1, vencendo nos pênaltis por 5 a 4, e na última fase passou pelo Atlético-PR.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Renan Pastre; Tailson, Vitor Mendes, Kaique Rocha e Rhuan; Guilherme Nunes, Wagner Leonardo, Sebastian e Gabriel Calabres; Bruno Moreira e Walison Madalena.