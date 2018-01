Santos se acerta com a Inter de Milão e fica próximo de anunciar retorno de Gabigol

(Foto: Getty Images)

O Santos acertou o retorno de Gabriel Barbosa por empréstimo junto a Internazionale. O atacante chega ao Peixe por vínculo de 12 meses, e pelo custo de 1,5 milhões de euros ao Alvinegro. O anúncio oficial do retorno do Menino da Vila deve acontecer na sexta-feira (19).

Na Europa, Gabriel Barbosa teve passagens pela Internazionale e Benfica, e não se adaptou no futebol europeu, o atacante jogou apenas 15 vezes e marcou apenas um gol em cada equipe.

Foto: Getty Images

Gabriel tem 157 jogos com a camisa do Santos, ele balançou as redes 57 vezes, e deu assistências em 28 oportunidades. Ele é o sexto maior artilheiro do Santos no Século XXI, atrás apenas de Neymar, Robinho, Ricardo Oliveira, Kléber Pereira e Elano.

Passagem de Gabriel Barbosa pelo Santos

Gabriel Barbosa foi descoberto por Zito, o atacante chegou ao Santos com oito anos de idade, ele virou uma das grandes promessas da categoria de base do Santos, sendo considerado uma joia do clube. Gabriel Barbosa ganhou o apelido de Gabigol na base, quando marcou mais de 600 gols. Com 14 anos ele já era convocado pela seleção da base do Brasil, e com multa avaliada em € 50 milhões de euros.

Foto: Getty Images

Gabriel foi promovido ao elenco principal em 2013, quando tinha 16 anos de idade. Ele estreou no dia 26 de maio, contra o Flamengo, em partida que marcou o último jogo de Neymar pelo Santos. Seu primeiro gol como profissional foi contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2013. Gabigol entrou na história do Santos marcando o gol de número 12 mil da história do clube.

Gabigol começou a ser titular da equipe no incio de 2014, mesmo perdendo vaga para Leandro Damião, Gabriel foi um dos principais jogadores do elenco que chegou na final do Campeonato Paulista de 2014. O atacante foi artilheiro da Copa do Brasil de 2014 com seis gols e artilheiro do Santos no mesmo ano, com 21 gols.

Foto: Getty Images

Em 2015, Gabigol foi novamente artilheiro da Copa do Brasil, marcando oito gols e se tornando recordista do Santos na competição, ultrapassando Neymar. No mesmo ano, o atacante foi um dos destaques do Santos que chegou até a final da Copa do Brasil, perdendo para o Palmeiras na final.

No Campeonato Paulista de 2016, Gabriel foi artilheiro do Santos na competição em que o Santos foi campeão. No dia 28 de agosto de 2016, Gabriel Barbosa teve seu último jogo da sua primeira passagem com a camisa do Alvinegro.