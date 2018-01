Ex-técnica da seleção, Emily Lima acerta com o time feminino do Santos

Foto: Divulgação/Santos FC

Emily Lima é a nova treinadora da equipe feminina do Santos. Ex-técnica da Seleção Brasileira foi anunciada nesta quinta-feira, visando a preparação para 2018. Quando jogadora, atuou nas Sereias da Vila.

"O Santos dispensa comentários. É uma equipe grande tanto no futebol masculino quanto no feminino e que oferece muito respeito a toda a comissão técnica e funcionários da entidade."

A treinadora substituíra Caio Couto, que foi recentemente demitido por whatsapp. Caio comandou o Santos entre 2015 e 2017. Na ultima temporada, conquistou o título no Campeonato Brasileiro Feminino, o Brasileirão A1. Emily terá bastante responsabilidade para seguir os passos de seu antecessor.

"Minhas expectativas são as melhores possíveis. Vamos disputar as três grandes competições: o Paulista, o Brasileiro e a Libertadores e espero dar sequencia ao trabalho que estava sendo feito. Estamos muito ansiosos para começar o trabalho de verdade, no campo. Ainda estamos na fase do planejamento, mas acredito que semana que vem já inicie os treinos", contou à VAVEL Brasil.

Emily começou no futebol em 1997, no São Paulo. Nos doze anos em que atuou, defendeu times no Brasil, no Espanha e na Itália, onde encerrou a carreira, além da Seleção Feminina de Portugal, com naturalização.

Começou como técnica em 2011, no time feminino do Juventus-SP. Em 2013, assinou com Seleção Brasileira sub-17, tornando-se a primeira mulher a trabalhar na CBF. Três anos depois, Emily assumiu a equipe principal e foi demitida de forma polêmica em setembro de 2017.

Direitos para o futebol feminino

A demissão de Emily deu inicio a uma forte discussão sobre a falta de valorização para o futebol feminino no Brasil. Grandes jogadoras, como Marcia Tafarel, Formiga, Cristiane e outras assinaram carta aberta para expor situação da categoria e revindicar igualdade de gênero no futebol.

No texto, veteranas especificaram seus desejos que incluíam a criação de um Comitê de Futebol Feminino dentro da CBF e a presença de mulheres no Conselho da confederação. Além disso, Cristiane, Franciele e Rosane anunciaram que não defenderiam mais a seleção.