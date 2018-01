Santos acerta venda de Vladimir Hernández para o Atlético Nacional, da Colômbia

(Foto: Getty Images)

A diretoria do Santos acertou a venda do atacante Vladimir Hernández para o Atlético Nacional. O clube paulista recuperou o valor que foi investido na compra do jogador em 2017.

A equipe de Medellín vai pagar 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões) pela contratação do atacante em definitivo, mais uma parcela de uma futura negociação. Em 2017, o Santos havia pago R$ 3,5 milhões pela contração do atacante. O dinheiro da venda será investido na volta de Gabigol por empréstimo: 1,7 milhão de euro (equivalente a R$ 6,69 milhões).

O valor do Atlético Nacional superou o que o Junior Barranquilla havia proposto ao Peixe, cerca de 1,2 milhão de dólares (R$ 3,8 milhões).

O atacante que chegou ao Santos em janeiro de 2017, foi destaque no amistoso contra o Kenitra, marcando um gol de bicicleta na vitória por 5 a 1. Mas ao decorrer do ano, o atacante não conseguiu seguir no mesmo ritmo, sem muitas oportunidades e perdeu espaço no elenco.

(Foto: Getty Images)

Vladimir Hernández foi indicado pelo ex-treinador do Peixe, Dorival Júnior, e marcou apenas um gol em 27 partidas com a camisa do Alvinegro.