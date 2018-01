Em busca da liderança do Grupo D, Santos recebe Bragantino na Vila

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2018, no Estádio Urbano Caldeira (Vila Belmiro)

Após estrear como uma vitória por 3 a 0 contra o Linense, o Santos quer embalar no Campeonato Paulista e encara o Bragantino. Nesta segunda-feira (22), às 20h, na Vila Belmiro, o Peixe e Leão de Bragança encerram a segunda rodada do Paulistão. Confronto que também marca a estreia do Santos como mandante na temporada.

Uma vitória em seu primeiro jogo na Vila Belmiro no ano traria a liderança do Grupo D para o Peixe, uma vez que os outros integrantes do grupo, Red Bull Brasil, Botafogo-SP e Mirassol, não venceram na segunda rodada. Se vencer, o Bragantino pode assumir a liderança do Grupo A.

Desfalques importantes no Peixe

Após perder o atacante Bruno Henrique por conta de uma lesão na retina do olho direito, o Santos sofreu nova baixa entre os seus titulares para o duelo com o Bragantino. O clube confirmou neste sábado que o zagueiro Lucas Veríssimo está lesionou a coxa direita e não terá condições de atuar no compromisso. Dando espaço para Cléber ou Luiz Felipe.

No ataque o substituto será Arthur Gomes, autor de dois gols na estreia.

“Estou à disposição e vou continuar trabalhando firme para agarrar as oportunidades. No futebol todo dia você precisa mostrar serviço. Não pode ficar acomodado ou relaxar. Sou um menino que trabalha bastante e vou continuar com o mesmo foco para estar sempre evoluindo”, afirmou o atacante de 19 anos.

O Leão de Bragança quer surpreender na partida

No Bragantino, o pensamento é de jogar a responsabilidade para o Santos e surpreende-los com o entrosamento. Assim como o Santos, o time do interior estreou com vitória na competição ao derrotar o Botafogo-SP, por 2 a 0, em Bragança Paulista.

“A obrigação é do Santos. Eles vão jogar em casa, é um time grande. Mas sabemos que vamos tentar surpreender. Vai ser uma possibilidade pequena, mas temos uma vontade muito grande de surpreender. Podemos tirar proveito dessa situação das equipes ainda estarem se acertando nesse começo de campeonato”, projetou o técnico Marcelo Veiga.

Entre uma partida e outra não houve muito tempo para treinos, então Veiga deve manter praticamente a mesma formação. Possivelmente terá uma alteração, e é a entrada de William Schuster no lugar de Evandro. Quando o treinador realizou essa mesma substituição na última quinta-feira, o volante deu outra dinâmica ao time e inclusive deu a assistência para Matheus Peixoto marcar o segundo gol alvinegro.