Jair lamenta revés na Vila, mas acredita que equipe está no caminho certo

Peixe teve a oportunidade de empatar a partida, mas desperdiçou uma penalidade (Foto: Ivan Storti/Santos FC)

Estreando em casa pelo Campeonato Paulista, o Santos foi derrotado pelo Bragantino por 1 à 0 nesta segunda-feira (22). Disputando a segunda partida pelo Estadual, a equipe de Bragança Paulista marcou com Guilherme Mattis, aos 36 do segundo tempo.

Em entrevista coletiva, o comandante santista Jair Ventura lamentou a derrota em sua estreia na Vila Belmiro. "Não é a estreia que queríamos em casa. Depois de um 3 a 0 na estreia fora, perder em casa é algo que não queríamos, mas é início de temporada. Não nos achamos o melhor depois da estreia. Temos que aliar a performance às vitórias. Criamos, mas não fizemos gols. Agora é juntar os cacos para ir em busca da classificação, primeiro objetivo, e depois a liderança do grupo", afirmou.

Apesar do revés, o comandante do Peixe acredita que a equipe está no caminho certo e que a postura deve-se manter a mesma: partindo para cima."Temos que jogar para cima. Terminamos com um volante, Alison, e dois meias, Jean e Vecchio. Tiramos lateral de característica defensiva para um externo. Fizemos tudo. A tendência é essa, jogar assim dentro e fora, com esse DNA, buscando equilíbrio", disse.

Jair ainda afirmou não culpar Rodrigão, um dos atacantes da equipe alvinegra e que perdeu um pênalti no último minuto de jogo, desperdiçando a oportunidade de igualar o placar. "Converso com ele e com todos. Quando acaba o jogo, é hora de falar pouco. Vou ter a semana toda. Passamos uma mensagem, uma situação reservada, mas temos que conversar, botar grupo para cima. É muito fácil estar junto nas vitórias, e nas derrotas? É equilíbrio. Foi a melhor estreia entres os estaduais. E com uma derrota em casa, não somos os piores. Que haja mais vitórias que derrotas. Não vou expor falhas individuais, jogar para leões, é esporte coletivo. Vamos perder e vencer juntos", destacou.

Segundo Jair, o time da Vila ainda tem muito para mostrar e conquistar neste ano. Para o comandante, o time segue na trajetória correta. "Hoje não conseguimos a vitória. Mas vejo que estamos no caminho certo. Torcida é paixão, não querem saber se jogamos bem ou se fomos para frente, vão ver o resultado, 1 a 0 pro adversário dentro de casa. Santos ainda vai dar muitas alegrias nesse ano", finalizou.

O próximo duelo do Peixe pelo Estadual acontece nesta quinta-feira (25), contra a Ponte Preta. A partida acontecerá no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, e terá início às 19h30.