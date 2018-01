Campeonato Paulista: tudo que você precisa saber sobre Ponte Preta x Santos

(Foto: Gettty Images)

Ponte Preta e Santos se enfrentam nesta quinta-feira (25) pela terceira rodada do Campeonato Paulista. As equipes tem campanhas parecidas: estrearam vencendo fora de casa, e na segunda rodada perderam de 1 a 0 jogando em casa.

Como chegam?

Ponte Preta: após perder em casa para o Linense, a Macaca busca a reabilitação contra o Peixe. Até aqui, a Ponte Preta venceu um jogo e perdeu o outro. Ela lidera o Grupo B do Campeonato Paulista.

Santos: líder do Grupo D, o Peixe busca se manter na liderança do seu grupo. A equipe da Vila Belmiro estreou com uma grande vitória por 3 a 0 sobre o Linense, mas decepcionou a sua torcida na segunda rodada, perdendo para o Bragantino por 1 a 0.

Prováveis escalações:

Ponte Preta: Ivan, Emerson, Renan Fonseca, Luan Peres e Jeferson; Marciel, Tiago Real e Léo Artur; Silvinho, Felipe Saraiva e Felippe Cardoso

Santos: Vanderlei; Victor Ferraz, Luiz Felipe, David Braz e Romário; Alison, Jean Mota (Matheus Jesus) e Vecchio; Copete, Rodrigão e Arthur Gomes

Arbitragem

Quem vai apitar a partida é o Flavio Rodrigues de Souza, auxiliado por Danilo Ricardo Simon Manis e Vitor Carmon Metestaine, o quarto arbitro é o Márcio Roberto Soares.

Números do confronto

No confronto direto, o Santos leva uma larga vantagem sobre a Ponte Preta. São 72 vitórias para o time da Vila Belmiro contra 33 para a equipe de Campinas. Com 249 gols marcados a favor do Peixe, a Macaca marcou apenas 149. No estádio Moisés Lucarelli as equipes se enfrentaram 57 vezes, sendo 24 vitórias do Santos, 12 empates e 21 vitórias para a Macaca.

No primeiro duelo oficial das equipes, foi justamento no Campeonato Paulista e no Moisés Lucarelli. No ano de 1951, a Ponte Preta levou a melhor sobre o Santos e os derrotou por 3 a 1.