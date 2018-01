Em busca de reabilitação no Paulistão, Ponte Preta e Santos se enfrentam no Moisés Lucarelli

INCIDENCIAS: : PARTIDA VÁLIDA PELA TERCEIRA RODADA DO CAMPEONATO PAULISTA, NO ESTÁDIO MOISÈS LUCARELLI EM CAMPINAS

Depois de perderem na segunda rodada do campeonato Paulista jogando em casa, Ponte e Preta e Santos se enfrentam nesta quinta feira (25) ás 19h30 no estádio Moisés Lucarelli em Campinas, partida é válida pela terceira rodada da competição.

As duas equipes tem campanhas semelhantes: estrearam vencendo fora de casa, e foram derrotados em casa na segunda rodada por 1 a 0. A Ponte Preta é líder do Grupo B, e o Santos é líder do Grupo D.

Ponte terá volta de promessa

O técnico Eduardo Baptista em treinamento na manhã desta terça feira não deu pista da provável escalação da macaca para o jogo contra o Santos, mas a expectativa é que o jovem atacante revelado nas categorias de base da macaca Felipe Cardoso volte ao time titular depois de cumprir suspensão contra o Linense. Marciel é outro atleta que deve ganhar a vaga no time titular no lugar de Marquinhos.

Aos poucos técnico da macaca vai formando o time ideal para a competição. Nesta semana Eduardo Baptista ganhou mais uma peça para o elenco, o meia Daniel foi emprestado pelo São Paulo, mas ainda não tem condições de jogo.

Jair não descarta poupar titulares

Depois da derrota para o Bragantino, o técnico Jair ventura concedeu entrevista coletiva e não descartou poupar alguns titular na partida contra a Ponte Preta:



“Não adianta poupar e time estar sem conjunto. É preciso ter equilíbrio, mas temos individualidades biológicas. E cada jogador responde de uma maneira. É hora de sentar com departamento de fisiologia. Se tiver algum jogador com tendências a lesões, vamos preservar"

O grupo do Santos se apresentou nesta terça-feira no CT rei Pelé, enquanto os atletas que participaram da partida ficou na parte interna do CT fazendo trabalho de recuperação muscular o restante do grupo ficou no gramado. Jair ainda não confirmou a equipe titular, mas a tendencia é que o meia Renato seja uns dos poupados pelo treinador.

Peixe está muito próximo de anunciar Gabigol como reforço para o restante da temporada, nesta terça-feira (23) Inter de Milão e Benfica acertaram a rescisão do atacante.