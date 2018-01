Após um ano e meio de saída, Gabigol acerta retorno ao Santos

Foto: Ivan Storti/ Santos FC

Após dois meses de negociações, Gabriel Barbosa foi anunciado nesta quinta-feira (25) como reforço para o Santos em 2018. O clube da baixada santista anunciou o empréstimo de uma temporada do atacante por meio das redes sociais.

Gabigol foi vendido para a Internazionale em 2016, por 27 milhões de euros (quase R$ 100 milhões). O atacante chegou à Itália com status de craque, mas não correspondeu às expectativas e, em sua passagem pelo clube milanês, Gabriel marcou apenas um gol, o que culminou em seu empréstimo para o Benfica no segundo semestre de 2017.

O futebol que o levou para a Europa também não foi visto em Portugal, já que, em 141 minutos jogados pelo Benfica, o Menino da Vila marcou apenas 1 gol. Por conta disso e de problemas de comportamento, o clube português, seis meses antes do final do empréstimo, dispensou o jogador.

Para ter Gabriel de volta aos gramados da Vila Belmiro, O Santos FC ofereceu inicialmente ao clube italiano R$ 356 mil mensais e R$ 50 mil mensais ao jogador para ter o atacante por um ano e meio. Porém, a Inter só aceitou fechar contrato com o time paulista após o aumento na proposta.

Agora, para ter o jogador por um ano, o Santos desembolsará 1,7 milhão de euros (R$ 6,6 milhões) ao clube detentor dos direitos do novo camisa 10 santista e R$ 50 mil mensais ao jogador, que aceitou reduzir seu salário para que pudesse voltar a jogar no time que o revelou.

O principal entrave entre os dois clubes interessados na transação foi a pedida do clube italiano de que o time paulista pagasse o valor do empréstimo antecipadamente, por medo de atrasos no pagamento. Para isso, o Santos utilizou o dinheiro da venda de Vladimir Hernández para arcar com o empréstimo de Gabigol, restando pagar apenas parte do salário do jogador e deixando a outra fatia para a equipe italiana.

Gabigol é o terceiro reforço do Santos em 2018. Os dois primeiros foram o lateral Romário, vindo do Ceará, e o atacante Sasha, vindo de empréstimo pelo Internacional. Gabriel vem para ser titular na equipe de Jair Ventura. O atacante pode jogar pelos lados do campo, como Bruno Henrique, ou pelo meio, como fazia Ricardo Oliveira.

Antes mesmo do acerto fechado com o Menino da Vila, a Santos TV já gravou uma matéria na casa de Gabriel Barbosa, na qual o atacante conta como está feliz em voltar a atuar pelo time que o revelou.

Passagem de Gabriel Barbosa pelo Santos

Gabriel Barbosa foi descoberto por Zito, o atacante chegou ao Santos com oito anos de idade, ele virou uma das grandes promessas da categoria de base do Santos, sendo considerado uma joia do clube. Gabriel Barbosa ganhou o apelido de Gabigol na base, quando marcou mais de 600 gols. Com 14 anos ele já era convocado pela seleção da base do Brasil, e com multa avaliada em € 50 milhões de euros.

Foto: Getty Images

Gabriel foi promovido ao elenco principal em 2013, quando tinha 16 anos de idade. Ele estreou no dia 26 de maio, contra o Flamengo, em partida que marcou o último jogo de Neymar pelo Santos. Seu primeiro gol como profissional foi contra o Grêmio na Copa do Brasil de 2013. Gabigol entrou na história do Santos marcando o gol de número 12 mil da história do clube.

Gabigol começou a ser titular da equipe no incio de 2014, mesmo perdendo vaga para Leandro Damião, Gabriel foi um dos principais jogadores do elenco que chegou na final do Campeonato Paulista de 2014. O atacante foi artilheiro da Copa do Brasil de 2014 com seis gols e artilheiro do Santos no mesmo ano, com 21 gols.

Foto: Getty Images

Em 2015, Gabigol foi novamente artilheiro da Copa do Brasil, marcando oito gols e se tornando recordista do Santos na competição, ultrapassando Neymar. No mesmo ano, o atacante foi um dos destaques do Santos que chegou até a final da Copa do Brasil, perdendo para o Palmeiras na final.

No Campeonato Paulista de 2016, Gabriel foi artilheiro do Santos na competição em que o Santos foi campeão. No dia 28 de agosto de 2016, Gabriel Barbosa teve seu último jogo da sua primeira passagem com a camisa do Alvinegro.