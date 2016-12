Chávez comemora goleada sobre Santa Cruz: "Tudo que a gente queria era terminar com vitória"

Com gols de David Neres, Gilberto, Chavez (2) e Luiz Araújo, São Paulo encerrou sua participação na competição. (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Com o intuito de finalizar o ano bem, São Paulo duelou com Santa Cruz no Estádio do Pacaembu. O resultado foi mais do que o esperado, o Tricolor Paulista goleou o time pernambucano por 5 a 0 neste Domingo(11), e fechou o ano na parte de cima da tabela.

Após um ano conturbado para o time paulista, os atletas tinham a pretensão de terminar o ano com uma vitória para disputar a Copa Sul Americana no ano de 2017. O jovem Luiz Araújo enfatizou a importância da goleada: “Muito feliz pela vitória. Mesmo com apenas dez jogadores em campo no segundo tempo, nossa equipe batalhou para vencer. Foi uma resultado importante, maiúsculo, para fechar a temporada”, afirmou Luiz.

Após o jogo, o elenco foi liberado para as férias e se reapresentará no início de Janeiro, já sob o comando do técnico Rogério Ceni, para a disputa da Flórida Cup, nos Estados Unidos, e do Campeonato Paulista. “Estamos felizes com a chegada do Rogério, e todo o grupo está motivado novamente para recolocar o clube no caminho das conquistas”, completou Pintado.

Como Pintado, Chavez também destacou a importâcia da goleada e de Rogério Ceni como técnico: “Tudo que a gente queria era terminar o ano com uma vitória, e felizmente consegui ajudar com gols. Não foi uma temporada como a gente esperava, mas este final de 2016 foi positivo. Consegui marcar gols, e agora vamos com tudo para ter uma próxima temporada melhor. Teremos um técnico novo, que é ídolo no São Paulo e teremos a oportunidade de trabalhar com ele. Agora, vamos descansar com a família e depois projetar o próximo ano”, finalizou o argentino.