Aprovado nos exames médicos, Sidão fica muito perto do São Paulo

Na manhã dessa quarta-feira (14), o goleiro Sidão ficou ainda mais próximo do São Paulo, após realizar exames médicos na capital paulista, onde foi aprovado. Ainda nesta semana deve assinar contrato por dois anos com o tricolor paulista para posteriormente aproveitar suas férias.

Ele deve ser apresentado no dia 4 de janeiro, data do retorno do elenco aos trabalhos para a pré-temporada nos EUA, que será o início do período de preparação da equipe e durará até o dia 24.

O arqueiro fez grande ano em 2016, primeiro tendo bom desempenho no Campeonato Paulista pelo Audax, vice-campeão do torneio. No segundo semestre, foi um dos principais nomes da campanha que levou o Botafogo para a Libertadores, após um começo difícil e uma inesperada arrancada rumo às primeiras posições do torneio nacional. Chegou sob desconfiança para ser responsável por substituir o ídolo do clube carioca, o goleiro Jefferson, mas brilhou e foi abraçado pela torcida.

Com Denis não se firmando como titular e Renan Ribeiro não tendo uma sequência de partidas na equipe titular desde a aposentadoria do, agora técnico, Rogério Ceni. O goleiro chega ao Tricolor com status de solução para uma posição que sempre gerou certa controvérsia. Com isso a expectativa de muitos é a de que ele assuma um lugar no time titular já na fase preparatória para o Campeonato Estadual do ano que vem.

O atleta é considerado importante por parte da comissão técnica já que tem bom trabalho com os pés, algo importante na ideia tática da equipe de procurar propor o jogo desde a saída de bola. Assim, ele se torna o segundo reforço da equipe para a temporada de 2017, já que a equipe anunciou Wellington Nem antes do fim do Brasileirão. Agora os esforços se voltam para a aquisição de um atacante, o clube busca Cristian Colmán do Nacional do Paraguai.