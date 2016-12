Visando empréstimo, São Paulo articula troca com Cruzeiro de Hudson por Neilton

Foto: Divulgação/São Paulo

São Paulo e Cruzeiro costuram nos bastidores uma troca entre jogadores para a temporada de 2017. Com o atacante Neilton vindo do time celeste para a capital paulista, enquanto o volante Hudson iria para Minas para integrar o elenco do técnico Mano Menezes.

O acordo seria válido por um ano, na Barra Funda é esperado que a troca se concretize. Considerando os contratos, o atacante tem vínculo até o meio de 2018 e Hudson teve seu contrato renovado recentemente até 2019.

O dirigente tem o desejo de trazer o jogador para a equipe, em outro momento no final de 2015 ele buscou adquirir o atleta porém a negociação não avançou, no meio desse ano também houve uma segunda tentativa que também não teve êxito, esta será a terceira vez que o time tenta um acordo pelo atleta.

Trabalhando de modo discreto em situações ainda não concretizadas, o time mineiro está no mercado por um volante, já que Denílson que estava no clube nesse ano não irá permanecer no elenco para 2017. Enquanto que Federico Gino e Bruno Ramires não fazem parte dos planos e devem ser emprestados a outros clubes.

No São Paulo já houve interesse por Willian também numa possível troca com Michel Bastos que não prosperou e agora Neílton que deve encarar uma pesada concorrência no time azul e pode acabar sendo emprestado novamente, mesmo com o pedido de retorno dele por parte do técnico Mano Menezes.

O nome do atacante é bem visto na ideia da equipe tricolor paulista, já que o time pretende ter um esquema que trabalhe com velocidade e boas alternativas ofensivas. Quem confirmou as tratativas de Hudson para o Cruzeiro foi o seu próprio agente que se limitou a confirmar o interesse não colocando nomes de outros atletas na negociação.

"A gente conversando, não posso falar em relação a outros jogadores, se está sendo envolvido e não está. Posso falar do meu atleta. Tem interesse, sim. Estamos conversando. Não acertamos nada ainda, mas estamos conversando, sim. Como existe o interesse da parte da comissão, só que o São Paulo tem o interessa que ele permaneça também. Mas vejo com bons olhos e tem tudo para ter um desfecho positivo", disse o agente do volante.

Vale lembrar que essas conversas não tem relação com a permanência ou não do lateral Eugenio Mena, que é considerada díficil no São Paulo já que é um jogador considerado caro. Enquanto na ala celeste ele aparentemente enfrentaria uma forte disputa por posição também não permanecendo no clube.