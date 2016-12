Neilton chega ao São Paulo e festeja: "Satisfação enorme"

(Foto: Reprodução/ Érico Leonan/ saopaulofc.net)

Com a ida o volante Hudson para o Cruzeiro, o atacante Neilton chegou ao São Paulo para reforçar o clube tricolor na próxima temporada ao comando do técnico Rogério Ceni. Revelado na categoria de base do Santos, hoje, aos 22 anos, o jogador é só ansiedade em iniciar os trabalhos com a nova equipe. "Chegar ao São Paulo é a realização de mais um sonho. Uma satisfação enorme. Darei o meu máximo para que seja uma excelente passagem pelo clube. Estou focado e vou me dedicar bastante. Esta camisa tem um peso enorme, e espero conquistar títulos aqui como grandes jogadores fizeram. Um clube tricampeão da Libertadores e do Mundial tem que brigar por títulos sempre", disse. O empréstimo do atleta vai até o final de 2017.

O interesse do Tricolor por Neilton veio do bom desempenho do atacante no Botafogo, onde no clube carioca, conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2015 e a vaga na Libertadores do ano que vem, além de se destacar no Brasileirão. Retornando ao futebol paulista, o atleta deseja ter uma passagem gloriosa e espera ganhar a confiança da torcida e de Ceni. "Estou mais experiente, centrado e espero que 2017 seja tão bom quanto 2016. Trabalhar com o Rogério também me deixou bastante motivado, e espero que seja uma excelente temporada. Quero conquistar a torcida são-paulina, a confiança do treinador e ter uma passagem vitoriosa aqui", afirmou.

Sobre ter que concorrer vaga com os companheiros Wellington Nem, David Neres e Luiz Araújo, o atacante fala que vai trabalhar muito e que irá respeitar a decisão de Rogério Ceni na hora da escalação: "Acredito que será uma disputa sadia. Temos que respeitar as escolhas do Rogério. O que ele definir, está decidido (risos). Vou lutar, correr e ajudar, como fiz em 2016. Tive uma temporada sensacional, uma das melhores da minha carreira, mas vou trabalhar para que 2017 seja ainda melhor. Estou focado em 2017 e pronto para ajudar o São Paulo", contou.