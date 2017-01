Cotia 2016: conquistas e recordes das categorias de base do São Paulo

Dentre as conquistas, o título do Campeonato Paulista (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

O futebol de base do São Paulo teve um ano impecável. Nas cinco categorias do tricolor, os meninos do Centro de Formação de Atletas Presidente Laudo Natel de Cotia trouxeram 12 títulos para o clube em 2016. Só o time sub-20 venceu cinco competições, dentre elas, a Copa Libertadores, o bi da Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.

A equipe multicampeã conquistou o Brasil e o mundo com o seu bom futebol. O número de gols também impressionou. Somando todas as vezes em que a bola entrou na rede durante essa temporada contabilizam 842 gols, meta que nunca havido sido alcançada pelos são-paulinos. Esse número poderia ter sido maior se os 21 gols de amistosos não-oficiais contra Chacarita Juniors e River Plate, e do time júnior na Copa São Paulo fossem levados em consideração.

O sub-20 foi o maior destaque, vencendo cinco torneios: Copa Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Paulista, Copa RS e Copa Ouro (esses dois últimos foram conquistados com atletas do sub-19). Com média de 2,71 gols por partida, os meninos marcaram 222 tentos nos 82 jogos disputados no ano. Os jovens atletas também bateram o recorde de 26 jogos invictos na temporada, entre Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e Copa do Brasil, algo que não acontecia desde 2007.

O técnico André Jardine, que chegou com o pé direito ao clube, venceu todas as finais com o elenco desde 2015. Em agradecimento a todos os funcionários do CFA, o comandante tricolor lembrou da parceria com Renê Weber, coordenador do time profissional, após a consagração da equipe como campeão Paulista sub-20."É uma boa oportunidade de estender o parabéns para todos os colaboradores do CFA, pessoal que cuida do campo, alimentação, seguranças, motoristas, psicólogos e todas as outras áreas, e também da Barra Funda, que neste ano se integraram muito conosco e acrescentaram na formação dos meninos, em especial o Renê, que foi parceiro, compreensivo e nos ajudou, também levando jogadores para o profissional e nos emprestando de volta quando necessário", disse Jardine.

Atletas convocados para a Copa São Paulo de Futebol Júnior:

Goleiros: Lucas Paes, Junior e Lucas Gomes

Laterais: Liziero, Jeferson e Tom

Zagueiros: Rony, Neves e Rodrigo

Meio-campistas: Militão, Pedro Augusto, Vinicius, Luan, Luizão, Frizzo, Paulinho e Oliveira

Atacantes: Matheus Lu, Heron, Caíque, Paulo Boia, Léo Natel, Geovane, Bissoli e Gabriel Novaes

Títulos conquistados pelas categorias de base em 2016:

1º - Copa do Brasil Sub-15

2º - Copa Libertadores Sub-20

3º - Copa Ouro Sub-17

4º - Copa Ouro Sub-20

5º - Taça Belo Horizonte Sub-17

6º - Peace Cup Sub-13

7º - Gothia Cup Sub-13

8º - Salvador Cup Sub-16

9º - Campeonato Paulista Sub-17

10º - Copa do Brasil Sub-20

11º - Campeonato Paulista Sub-20

12º - Copa RS Sub-20