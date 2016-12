Sub-20 do São Paulo se prepara para Copinha após temporada repleta de títulos

Competição terá início no dia 03 de janeiro (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Fechando 2016 com chave de ouro, o sub-20 do São Paulo se prepara para seu primeiro desafio de 2017, a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Campeão de cinco dos seis títulos disputados nesta temporada, o comandante André Jardine conta com destaques como o volante Vinícius e o atacante Caíque para erguer mais uma taça.

Com os títulos da Copa Libertadores, Copa Ouro, Copa do Brasil, Campeonato Paulista e Copa RS em mãos, o treinador terá de enfrentar mais um desafio antes da competição. André Jardine conta com 30 jogadores em sua pré-lista, porém, para a listagem final, apenas 25 jogadores poderão ser inscritos. Recheado de talentos, o comandante terá que abrir mão de cinco atletas.

“Nesse momento temos 30 jogadores inscritos. A competitividade está muito alta, a molecada que foi pra Copa RS ganhou confiança e entrou na preparação em um grande momento, se somou à outra parte do grupo, e deu um tempero interessante. Temos um grupo grande em quantidade e em ótimo momento, então tenho um problema para fazer o corte, mas são problemas de clube grande de um grupo qualificado que todo treinador gostaria de ter”, declarou o treinador.

Com estreia marcada para o dia 03 de janeiro, contra o Genus, Jardine se diz preparado. “A gente vem seguindo uma regra do ano todo, a de se preparar da melhor maneira possível para todas as competições. Tivemos algumas saídas de jogadores que estavam no limite da idade, mas essa molecada que está aqui participou de muitos jogos, foi basicamente o time que levou nossa equipe na campanha do Paulista Sub-20 enquanto os mais velhos jogavam a Copa Paulista, e temos certeza de que eles estão preparados para jogar a Copinha” , disse.

Além do desafio de buscar mais um título para a galeria, a garotada terá mais uma missão: impressionar o técnico da equipe principal, Rogério Ceni, e quem sabe, conseguir um espaço entre os profissionais. Apesar da pressão, o volante Vinícius considera a situação como motivação para chegar até o time principal."O Rogério é um grande ídolo e é uma motivação muito grande para nós tê-lo nos acompanhando. Essa Copinha pode dar uma vaga no time profissional mais para frente. Posso compensar a baixa estatura com inteligência, tentando articular bem o jogo, acertando bons passes”, analisou o jovem jogador.