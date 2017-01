São Paulo finaliza preparativos para a Florida Cup e divulga lista de relacionados

Neílton é uma das novidades do elenco são-paulino nesta temporada (Foto: Érico Leonan/ São Paulo FC)

Um dia após a nova "Era Rogério Ceni" ganhar início no São Paulo, o ex-goleiro e atual comandante da equipe são-paulina realizou nesta quinta-feira (5) seu segundo treinamento visando o início temporada. O segundo dia de trabalho de Rogério no clube também foi o último antes da viagem para os Estados Unidos, onde o Tricolor disputará a Florida Cup a partir do dia 19.

Rogério acompanhou todos os testes realizados no CT da Barra Funda. No Reffis, o novo técnico acompanhou o trabalho dos profissionais do clube que buscam um equilíbrio entre a força e nível muscular, através de um exame isocinético. Em busca de um melhor desempenho físico da equipe, o fisiologista Rogério Neves realizou uma análise corporal dos atletas mais especificamente em cima da enzima nomeada de CK, responsável pelo desgaste muscular.

Em seguida, o famoso "Yo-Yo Test", que exige praticamente toda a força dos atletas para determinar a capacidade individual, atraiu a atenção dos olhares de Ceni. Para medir a potência e a explosão, testes de saltos foram realizados por toda a comissão de preparadores físicos e fisiologistas. Dentro de campo ao lado de Haroldo Lamounier e o auxiliar Octávio Ohl, Rogério acompanhou os trabalhos dos goleiros Renan Ribeiro, Denis, Thiago Couto e do recém chegado e provável titular, Sidão. Na sequência, um coletivo foi disputado com os demais atletas sob os cuidados dos novos auxiliares Michael Beale e Charles Hembert.

A boa novidade entre os atletas é o zagueiro Breno. O defensor de 27 anos que retornou ao São Paulo em 2014, passou por uma cirurgia no início do ano passado e não entra em campo há quase um ano. Sua última partida aconteceu no primeiro jogo diante do César Vallejo-PER, realizado na Pré-Libertadores ainda no mês de fevereiro.

Disputa da Florida Cup

Já no final da tarde desta quinta-feira, o clube divulgou a lista completa de atletas que irão aos Estados Unidos para a disputa da Florida Cup. O São Paulo estreia na competição no próximo dia 19, já na semifinal. O adversário do clube paulista sairá do confronto entre River Plate-ARG e Millonarios-COL.

Convocado para a Seleção Brasileira sub-20, o meio-campista Shaylon não foi liberado e irá para a competição. Ao contrário dos jovens David Neres, Lyanco e Lucas Perri, que estarão com o elenco canarinho. Recuperando-se de lesão desde o no início do último Campeonato Brasileiro, o meia Lucas Fernandes também viaja com a equipe e espera voltar aos gramados ainda nos EUA.

Sidão, Wellington Nem, Neílton e Cícero, todos os quatro reforços desta temporada estarão à disposição de Rogério Ceni. O último deles passa férias nos EUA e irá se reapresentar após a chegada da delegação. Fora dos primeiros treinamentos no Brasil, Cueva está incluso na lista mesmo estando em um período de recuperação, após um abscesso na amígdala. Carlinhos, Daniel, Auro e Robson ficaram de fora da lista e devem ser negociados.

Lista de relacionados:

Goleiros: Sidão, Denis, Renan Ribeiro e Thiago Couto

Laterais: Júnior Tavares, Bruno, Buffarini e Foguete

Zagueiros: Rodrigo Caio, Maicon, Lugano, Breno, Douglas e Lucão

Volantes: Thiago Mendes, João Schmidt, Wesley, Wellington e Araruna

Meias: Cueva, Cícero, Shaylon e Lucas Fernandes

Atacantes: Chavez, Gilberto, Neilton, Wellington Nem e Luiz Araújo