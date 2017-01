Sob o comando de Rogério Ceni, São Paulo inicia pré-temporada na Flórida

Google Plus

O São Paulo está hospedado nas instalações do IMG Academy (Foto: Divulgação/ São Paulo FC)

No último domingo (8), iniciou-se a Florida Cup, torneio que acontece na Florida (EUA) e que para muitos times serve como uma pré-temporada para os campeonatos regionais que começam no início do ano. Essa edição contará com cinco times brasileiros, entre eles o São Paulo.

O Tricolor Paulista chegou nos Estados Unidos na tarde da última sexta – feira (6) e já está a todo vapor nos treinamentos sob o comando do novo técnico Rogério Ceni. Vale lembrar que o torneio será o primeiro desafio do ex-goleiro como comandante do São Paulo.

A delegação paulista está hospedada no complexo esportivo IMG Academy, uma espécie de universidade do esporte e um dos maiores centros poliesportivos do mundo, ou seja, a equipe está muito bem amparada em quesito espaço e equipamentos tecnológicos.

(Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Um dos pontos que tem chamado atenção nos treinamentos é a intensidade empregada. Rogério e seu auxiliar Michael Beale comandaram os treinos com bastante interação entre eles e os jogadores, e muita cobrança da parte do técnico. Após o aquecimento os atletas passaram a treinar passes, marcação e movimentação intensa. Já os goleiros Denis, Renan Ribeiro, Sidão e Thiago trabalharam bastante com os pés para praticar a saída de bola da equipe.

(Foto: Rubens Chiri /São Paulo FC)

O primeiro compromisso são-paulino será no dia 19 de janeiro, onde enfrentará o vencedor da partida entre Millionarios (COL) e River Plate (ARG) já na semifinal da competição.