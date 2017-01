São Paulo e Chapecoense se enfrentam pela segunda fase da Copinha

São Paulo e Chapecoense se enfrentarão no final da tarde desta terça-feira (10), às 18h45, na Arena Capivari pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vivendo bom momento na competição, o tricolor terá pela frente um desafio grande, já que o Verdão chega embalado pela recuperação na primeira fase.

No Grupo 13, o São Paulo conseguiu fazer ótima campanha na primeira fase, somando três vitórias em três jogos, e continua a boa temporada do último ano, quando teve uma base vitoriosa. A equipe paulista conseguiu a liderança da chave com folga sobre o Capivariano.

Já a Chapecoense não teve vida fácil no Grupo 14. Iniciando a competição com derrota diante do Nova Iguaçu, a equipe acabou vencendo o segundo jogo e conquistou o empate contra o Desportivo Brasil, garantindo assim a vaga.

O vencedor desse confronto enfrentará quem sair com a vaga entre Nova Iguaçu e Capivariano, que se enfrentam no mesmo dia às 16h.

São Paulo quer seguir em boa fase

Os tricolores chegam embalados ao confronto após três vitórias consecutivas contra Genus, União Barbarense e Capivariano, entrando no último duelo recheados de reservas. O meia Matheus Frizzo é considerado a grande joia da equipe de Cotia na Copinha e já marcou quatro vezes na competição.

Após uma temporada de muitos títulos em 2016, com as conquistas da Copa do Brasil, da Copa Ouro e da Copa RS em 2016, além da Libertadores e do Campeonato Paulista da categoria sub20, o São Paulo vive grande momento na base e não pretende parar na segunda fase da Copa SP.

Embalada, Chape quer continuar em ascensão

Já a Chape chega ao confronto após uma primeira fase de recuperação. A equipe de Santa Catarina perdeu o primeiro confronto contra o Nova Iguaçu, mas se superou, vencendo o Sampaio Corrêa no segundo confronto e arrancando um empate heroico contra o Desportivo Brasil no terceiro confronto. A campanha de uma vitória, um empate e uma derrota foi suficiente para a Chapecoense conquistar a vaga inédita na próxima fase.

O meia-atacante Luquinhas é o artilheiro dos catarinenses na competição com dois gols, ambos anotados no difícil confronto contra o Sampaio Corrêa.

Em Chapecó, o sentimento é de que a classificação da equipe para a segunda fase pode significar o início da reestruturação do clube após a tragédia ocorrida no final de 2016. Vale ressaltar que a equipe sub20 da Chape cedeu, no início do ano, onze atletas para o elenco profissional, o que forçou a convocação de jogadores da categoria juvenil (sub17) para a disputa da Copinha.

Apesar do retrospecto das equipes apontar certo favoritismo para os são-paulinos, a expectativa é de bom jogo com a Chapecoense brigando até o fim pela classificação.