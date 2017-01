Chapecoense vence São Paulo nos pênaltis e conquista vaga inédita na Copinha

No início da noite desta terça-feira (10), o São Paulo enfrentou a Chapecoense pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a partida foi disputada na arena Capivari.

Aos gritos de “Vamo vamo, Chape”, o Verdão entrou contando com o apoio da torcida local enquanto o Tricolor entrou sob os comandos do técnico interino Caco Peres, já que André Jardine cumpre suspensão pela expulsão na última partida.

O São Paulo invicto na copinha atacou praticamente o jogo inteiro, já a Chape que se classificou em segundo do grupo, praticamente só se defendeu, isso tornou o jogo um pouco chato para o espectador na primeira etapa. Na segunda parte, o Verdão sentiu os espaços e passou a atacar, dando mais movimentação ao jogo, na disputa de pênalti, só deu Chapecoense.

Na próxima fase a Chapecoense vai enfrentar o Capivariano, que ganhou por 3-2 a partida contra o Nova Iguaçu.

São Paulo tem mais liberdade mas não abre o placar

O primeiro tempo iniciou e terminou praticamente da mesma maneira, o time paulista atacando e o catarinense se defendendo como podia. O goleiro Lucas Paes assistia a partida e o São Paulo jogava quase todo momento com somente um zagueiro na linha de defesa do time.

O São Paulo aproveitava como podia e aos 17 minutos Léo Natel cobra falta, Militão cabeceia e Tiepo faz uma boa defesa, chance perdida para o São Paulo.

Aos 34 minutos Caique teve a camisa puxada dentro da área, os jogadores pediram pênalti, o juiz não viu e mandou seguir, outra chance que poderia resultar em gol por parte dos tricolores. Uma das raras chances do verdão aconteceu aos 42 minutos, Guilherme cobrou falta direta ao gol mas Paes defendeu sem dificuldades.

Primeiro tempo frio, sem chances claras para ambos os lados, somente um jogo de ataque x defesa.

Chape segura o empate e leva a partida para as penalidades máximas

A segunda etapa iniciou da mesma maneira que terminou a primeira, porém logo aos seis minutos a melhor chance da Chape, Fauth tabelou e deixou Japa frente a frente com Lucas Paes, ao chutar foi travado por Léo Natel.

Após esse lance a partida melhorou e os dois times passaram a atacar e ter chances, as melhores da equipe paulista. Com Léo Natel quase abriu o placar, após escanteio de Frizzo o camisa 21 mandou uma bomba, o arqueiro da Chape defendeu.

Outro momento foi quando Igor Neves avançou e chutou com força, Tiepo no lance espalmou e Igor no rebote afastou definitivamente.

Nessa etapa, a Chape percebeu que poderia atacar e se defender, já que o São Paulo estava deixando alguns espaços e jogando mal, com isso teve seus lances bons também. Aos 43 minutos, já no fim, o melhor momento da partida, Silvano tenta cruzamento dentro da área do tricolor mas consegue um escanteio, na cobrança Vini cobrou, Rhainer de cabeça mandou a bola no travessão, para lamentação dos torcedores de Condá.

No minuto seguinte, o próprio Rhainer deu uma entrada dura em Geovane, o árbitro deu o segundo amarelo e expulsou o jogador de campo, a Chape seguiu com 11. Apesar de um jogador a menos, o São Paulo não conseguiu sair do zero e viu a partida ir para as penalidades máximas.

São Paulo para nas mãos de Tiepo e dá adeus a competição.

Nas penalidades, o São Paulo sentiu a força do índio Condá e parou nas mãos de Tiepo. De cinco cobranças a Chape converteu quatro e uma parou em Lucas Paes, já o Tricolor converteu somente dois e foi eliminado logo na segunda fase da competição.

Ao final o goleiro Tiepo dedicou suas defesas ao ex companheiro Danilo, uma das vitimas do desastre aéreo de Medelin “Essa defesa é para o Danilo, que ele pegava pênalti. Queria agradecer todo mundo” afirmou para o canal SporTV.