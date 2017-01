Integrado ao elenco, Cueva aprova planejamento da nova comissão técnica

Um dos poucos destaques no ano de 2016, Cueva almeja "ser campeão" sob o novo comando (Foto: Rubens Chiri/São Paulo)

De olho na temporada, o São Paulo segue a todo vapor nos EUA, onde faz sua pré-temporada e que participará da Florida Cup, um "torneio de verão" internacional, que também conta com outras equipes brasileiras. Integrando o time nesta quarta-feira (11), o peruano Cueva participou de parte das atividades, acompanhado dos preparadores físicos a todo momento. Em seguida, realizou os testes de resistência que comumente são feitos no início do ano. Cícero, que se apresentou dias após a chegada da delegação no país americano, juntou-se ao jogador.

Contente, o jogador definiu seus poucos dias diante da nova comissão técnica. “Espetacular. É muita intensidade e isso faz um time ser competitivo”, declarou o peruano. Além de Cueva, outros atletas têm se rendido ao novo "modo" de trabalho de Rogério Ceni e seus auxiliares Michael Beale e Charles Hembert, ambos estrangeiros. Surpresos pelas novas técnicas utilizadas nos treinamentos, apesar do pouco que pôde ser visto, foram muito elogiadas pelos jogadores.

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Chegando ao clube em 2016, Cueva sofreu junto com a equipe pelo péssimo desempenho nas competições disputadas, porém, o jogador conseguiu se sobressair e chamar à atenção da torcida. Contratado para ser o "novo maestro", após a saída de Paulo Henrique Ganso, a sombra do ex-jogador do São Paulo, tornaram as cobranças ainda mais rígidas. Mas, para todo novo ano, um recomeço, e o atleta espera por grandes feitos em 2017. “Me adaptei bem ao clube, fui muito bem recebido pela torcida, mas neste ano temos que sair campeões”, disse.

Além de erguer uma taça em 2017, o jogador quer corresponder aos pedidos de Rogério Ceni, que segundo ele, já havia conversado e apontado seus planos para o meia. “Tivemos uma conversa boa e desde o ano passado o Rogério já deixou muito claro a sua forma de trabalhar e o que espera de mim. Agora, meu esforço é para seguir tudo o que for programado para me adaptar o mais rapidamente ao que ele quer na parte física, tática, técnica e mental. Temos que sair campeões.”, revelou Cueva.