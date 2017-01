Motivado e visando títulos na temporada, meia Cícero é apresentado pelo São Paulo

(Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Chegou ao fim a sequência de apresentações dos novos reforços do São Paulo para esta temporada. Após Sidão e Neílton, nesta segunda-feira (16) foi a vez do clube do Morumbi apresentar durante a pré-temporada nos Estados Unidos o meio-campista Cícero. O jogador que estava no Fluminense chega por empréstimo até o fim de 2018.

O atleta já havia passado pela equipe são-paulina entre 2011 e 2012. Durante este período, Cícero disputou 92 partidas pelo Tricolor, balançando as redes em 15 oportunidades. Atualmente com 32 anos, o novo camisa 8 fez parte do último título do clube, o da Copa Sul-Americana de 2012.

"É um prazer enorme vestir essa camisa de novo. Quando nas férias vi que tinha interesse do São Paulo me motivei muito. Estava pensando que o último título eu participei, então por que não retornar? Vi como um time que vai brigar lá em cima, vai brigar forte, e tenho o desejo de levantar um título importante na minha carreira e para o clube que está precisando. Não vim tomar espaço de ninguém, vim para ajudar, independente de quem vai jogar. Sabemos que o torcedor precisa (de um título). O São Paulo é muito grande pelo momento que tem vivido", declarou o atleta.

Colega de Cícero no elenco são-paulino nos anos em que o mesmo defendeu o manto do clube paulista, Rogério Ceni certamente foi um dos responsáveis pelo retorno do meia, que falou sobre a sua relação com o ex-goleiro.

"Eu estava no Fluminense quando surgiu essa notícia, e eu deixei as coisas acontecerem. Eu via o São Paulo um time muito forte, quando recebi a ligação do Rogério e até do São Paulo me motivei bastante. O Rogério chega em um momento muito importante do clube. Ele sempre foi líder dentro do campo. Agora ele vai poder passar suas ideias e ser ainda mais líder fora de campo", ressaltou.

Indiretamente, Cícero acabou sendo o pivô de uma discussão entre Rogério Ceni e Ney Franco durante sua passagem pelo clube, que culminou na demissão do treinador

"Eu estou muito feliz nesse novo desafio porque ele é um cara vitorioso, então por que não ser vitorioso como treinador? Imagina todo mundo se abraçando no final do ano com vários títulos e com Rogério ainda como treinador. Seria uma satisfação enorme. É juntar o útil ao agradável porque pelo que ele representa para esse clube, a gente é muito abaixo do que ele representa", disse o meia.

A versatilidade de Cícero também é um fator que agrada Rogério Ceni e os torcedores são-paulinos. Podendo atuar em diversas posições do meio-campo, o jogador falou onde espera jogar: "Meia armador eu nunca fui, mas se precisar que eu faço, eu faço. Eu venho me firmando como volante, e hoje não tem mais a questão de ser primeiro ou segundo. Mas tudo é conversado. Tudo é encaixe. Tenho a preferência de jogar como volante, mas isso depende do rendimento e de como o time vai ter a conscientização tática", finalizou.

A estreia de Cícero deve ocorrer na próxima quinta-feira (16), quando o São Paulo faz sua primeira partida na Florida Cup pelas semifinais da competição, diante do River Plate-ARG.