Com Cueva vestindo a 10, São Paulo divulga numeração para disputar Florida Cup

Pela Florida Cup, o São Paulo enfrenta o River Plate já nas semifinais (Foto: Rubens Chiri/Getty Images)

Duas semanas após a chegada nos EUA, a tão esperada estreia do São Paulo na Florida Cup se aproxima. Ela acontecerá nesta quinta-feira (19), quando o Tricolor Paulista encara o River Plate-ARG no Al Lang Stadium, às 22h. Nessa terça-feira (17), o clube anunciou oficialmente a numeração dos atletas para a competição.

Antes pertencente ao meia Paulo Henrique Ganso, a camisa 10 por fim, encontrou seu novo dono, o peruano Cueva. Contente por carregar uma numeração tão simbólica, o jogador associou a tradição com a responsabilidade que carrega. “Poder usar a camisa 10 me traz uma grata recordação, porque meu pai jogava com a 10. E eu gostava de vê-lo atuar. Ele jogou na segunda divisão do Peru, e desde garoto acompanhei a carreira dele. Mas, além disso, usar a camisa 10 do São Paulo tem um peso maior. Estou motivado para representar este número, principalmente em um clube grande como o São Paulo, e sei da minha responsabilidade”, declarou o atleta, que emendou.

“Estou feliz, porque grandes jogadores usaram esta camisa. Quero fazer história aqui, e desejo que seja com títulos. Este é o meu maior desejo. Sei do peso desta camisa, mas tenho a gana necessária para defendê-la. Raí, Pedro Rocha e Paulo Henrique Ganso, que são monstros, usaram este número. Estou preparado para encarar esta responsabilidade e fazer história aqui”, completou.

Vale ressaltar também as camisas dos novos contratados para a temporada. Sidão ficará com a 12; Neílton com a 7; Wellington Nem com a 21; e Cícero com a 8. Dentre os recém promovidos do CT de Cotia: Júnior será o 16; Thiago Couto o 24; Araruna o 28; e a promessa Shaylon com a 30. Concentrados para a disputa do Sul-Americano Sub-20, Lyanco e David Neres devem ficar com a 19 e 14 respectivamente. Se recuperando de uma lesão em São Paulo, o arqueiro Renan Ribeiro ficará com a 22.

Confira a numeração completa:

1-Denis

2-Bruno

3-Rodrigo Caio

4-Lucão

5-Lugano

6-Wellington

7-Neilton

8-Cícero

9-Chavez

10-Cueva

11-Wesley

12-Sidão

13-Foguete

15-João Schmidt

16-Junior Tavares

17-Gilberto

18-Buffarini

20-Lucas Fernandes

21-Wellington Nem

23-Thiago Mendes

24-Thiago Couto

26-Douglas

27-Maicon

28-Araruna

30-Shaylon

31-Luiz Araújo

33-Breno