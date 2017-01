Estreando na Florida Cup, São Paulo encara River Plate

Google Plus

Foto: DIvulgação

O São Paulo estreia na Florida Cup contra o River Plate nesta quinta-feira (19), em St Petesburg, um dia depois da outra semifinal entre Vasco e Corinthians, vencida pela equipe paulista. Os dois times juntos somam seis títulos de Libertadores da América (três para cada). A partida está marcada para às 22h (horário de Brasília), no Al Lang Stadium. Quem vencer se classifica para a grande decisão do torneio.

Após vitória, River Plate dá um passo à frente na competição

O time argentino chegou nas semifinais da Florida Cup depois de vencer o Millonarios, da Colômbia, por 1 a 0, gol de Lucas Alario aos três minutos de jogo, no último domingo (15) no Bright House Networks Stadium em Orlando.

O jogo foi muito equilibrado, no entanto os argentinos conseguiram manter sua vantagem e apenas esperaram o apito final para confirmar sua classificação para enfrentar a equipe brasileira na próxima fase do torneio.

Pré temporada? São Paulo entra em campo para mostrar que, apesar de amistoso, o Torneio é uma competição

O Tricolor, estreante no curto torneio norte-americano, vai em busca do primeiro título do ano, mesmo que a competição seja de pré-temporada. Enfrentar o River Plate na fase semifinal é mais um desafio para o clube paulista. Rogerio Ceni não deu maiores informações da equipe que vai a campo, mas certamente Maicon e Rodrigo Caio estarão entre os titulares.

“Esses jogos grandes são bons porque a equipe chega mais cascuda nas competições. Claro que os jogadores ainda não estão em sua forma ideal, mas quando a bola rolar o torcedor vai querer ver resultado”, afirmou o volante Cícero, um dos reforços do time paulista para 2017.