Sidão decide, São Paulo bate River Plate nos pênaltis e encara Corinthians na final da Florida Cup

Nessa quinta-feira (19), a Flórida Cup começou para São Paulo e River Plate e a partida terminou empatada por 0 a 0, mas com o triunfo Tricolor nos pênaltis por 8 a 7.

Com o resultado, o São Paulo se garantiu na final contra o Corinthians, no sábado. O River Plate irá jogar o 3º lugar contra o Vasco, no mesmo dia.

São Paulo domina, mas perde várias chances

Apesar de ser apenas um torneio amistoso, o duelo começou bem movimentado e logo com dois minutos surgiu a primeira chance. Wellington Nem fez boa jogada pela direita passando por dois defensores, mas foi derrubado pelo terceiro na área, pênalti. Na cobrança, Cueva bateu no canto direito, mas o goleiro Bologna acertou o canto e espalmou o chute.

Pouco tempo depois, mais uma boa jogada de Nem que achou Luis Araújo livre dentro da área, o jovem dominou, mas bateu muito mal, perdendo ótima chance. Depois foi a vez de Chavez de receber com liberdade, o centroavante entrou na área e tentou um arremate com efeito, mas mandou pra fora. Alguns minutos mais tarde, Bruno recebeu pela direita e cruzou na área para Chavez, o centroavante cabeceou em cima de Bologna que defendeu e no rebote, a defesa argentina afastou.

O River Plate chegou pela primeira vez com Rodriguez que entrou na área e chutou, mas Maicon conseguiu entrar na frente e desviar o arremate. O time argentino chegou mais uma vez com Rodriguez que dessa vez arriscou chute de longe e obrigou a uma linda defesa do goleiro Dênis.

Marcando no campo de ataque, o São Paulo conseguiu nova chance quando Thiago Mendes roubou bola e acionou Wellington Nem na direita, o atacante entrou na área e tentou um cruzamento no segundo pau para Luis Araújo que não alcançou a bola. Nos minutos finais, a última e tripla chance do Tricolor, Chavez recebeu belo passe de Cueva e chutou, Bologna defendeu, no rebote, o goleiro rebateu novo arremate do atacante argentino e a bola sobrou para Buffarini na entrada da área, o lateral dominou e mandou um chutaço, mas na trave. E o primeiro tempo terminou empatado.

Ritmo cai e decisão vai para os pênaltis

Na segunda etapa, as duas equipes, principalmente o São Paulo, mudaram bastante e o ritmo da partida inevitavelmente caiu. Mas ainda assim, o Tricolor seguia melhor na partida, buscando mais o gol.

A primeira chance foi com Gilberto que recebeu cruzamento de Buffarini e cabeceou, mas a bola passou ao lado do gol. O River Plate respondeu alguns minutos depois quando Alario recebeu na área, após erro de Wellington, mas demorou para definir a jogada e foi desarmado pelo João Schmidt.

O River Plate chegou a marcar com Driussi após cruzamento da direita, mas o atacante estava em posição de impedimento. Depois, foi à vez de o São Paulo chegar com perigo com o meia Shaylon que recebeu passe de Junior Tavares, invadiu a área e mandou uma bomba, mas o goleiro Bologna defendeu.

Novamente o time argentino chegou com perigo quando Alario acionou Mora dentro da área, mas o atacante chutou por cima do gol. Gilberto teve outra sua chance após passe de Foguete, mas foi travado bem na hora do arremate.

Já nos acréscimos, o River Plate quase abriu o placar quando Martinez, livre na pequena área, chutou no travessão após falha de Lucão e assim, o jogo foi decidido nos pênaltis.

Sidão pega dois pênaltis e São Paulo vai à final

Nas cobranças de pênaltis, o Tricolor levou a melhor após vencer por 8 a 7. Pelo São Paulo, o único erro foi de Wesley que chutou pra fora. Pelo time argentino, Fernandez e Moya desperdiçaram suas cobranças, parando em Sidão e assim, garantindo o triunfo do estreante Rogério Ceni.