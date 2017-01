Após conquista, Ceni comenta a vitória no clássico: "O título valoriza muito os 18 dias de trabalho"

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Na noite desse sábado (21) o São Paulo conquistou a edição 2017 da Florida Cup em cima do arquirrival Corinthians. O jogo que terminou empatado em 0 a 0 no tempo normal, foi decidido nos pênaltis com vitória do Tricolor Paulista por 4 a 3, com destaque para Sidão, que pegou duas penalidades, novamente.

Depois da partida, o técnico Rogério Ceni que faz aniversário nesse domingo (22), completando 44 anos de idade, refletiu sobre a importância de se ganhar um torneio durante a pré-temporada, ressaltando o que pôde observar durante a estadia da equipe em solo americano.

"Claro que não é um Campeonato Brasileiro, Paulista, mas fico feliz pelos jovens que acabaram de subir, pelos mais experientes, pelo Lugano que não havia levantado um troféu aqui. Enfrentamos um Corinthians bem compacto, fomos superiores quando o jogo estava com 11 contra 11. Após as expulsões, demoramos para entender o novo posicionamento tático do adversário. Mas a vitória é importante, dá confiança. O título valoriza muito os 18 dias de trabalho que tivemos na pré-temporada aqui nos Estados Unidos", afirmou o comandante da equipe, que emendou.

"Só tenho duas dúvidas na minha cabeça. O importante é que temos disputas muito fortes em algumas posições. Em outras, existem algumas carências e, por isso, estamos apostando no mais jovens. Investimos por mês R$ 2 milhões na base e, por isso, temos a obrigação de lançar garotos na equipe de cima. Se não fizermos isso, todo esse trabalho não tem sentido. Até a estreia do Campeonato Paulista, ainda faremos mais um amistoso no dia 29, no Brasil. Mas já consegui fazer observações com tudo que vi aqui", ressaltou.

Mesmo feliz pela conquista, Rogério Ceni lamentou a confusão envolvendo os jogadores de ambas as equipes, que culminou nas expulsões de Maicon e Kazim.

"Sem dúvida, foi a parte chata de tudo que aconteceu aqui. Não tem sentido os meninos do banco terem entrado no campo. Esse tipo de confusão não é costumeiro nos Estados Unidos, as imagens correm o mundo. É uma parte que precisa melhorar. A gente entende a cabeça quente, a rivalidade, mas está errado. Depois que ficou 10 contra 10, o jogo ficou ruim", concluiu.