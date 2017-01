De goleiro a treinador do São Paulo, Rogério Ceni completa 44 anos

Goleiro completou mais um ano de vida neste domingo (22) (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Ídolo. Palavra muito usada para definir pessoas nas quais admiramos. Rogério Ceni. Sinônimo de amor, dedicação, de 'ídolo'. Falar sobre ídolo, e não falar sobre Rogério Ceni é algo indispensável no vocabulário são-paulino. Neste domingo (22), o treinador completou mais um ano de vida.

Anos dedicados ao São Paulo Futebol Clube resultaram na admiração de milhões de torcedores em uma das figuras mais emblemáticas do futebol brasileiro e mundial: Rogério Ceni. Jovem, bancário, jogador de "pelada"; atleta das categorias de base, profissional, "bom goleiro", promissor; titular, artilheiro, ídolo, ex-atleta, lenda; treinador: Rogério Ceni.

Foram 25 anos de vida dedicados ao futebol, ao São Paulo. Uma paixão que ultrapassou barreiras, dinheiro, Europa, críticas. Paixão essa que pouco se vê no "futebol moderno", e que dificilmente será vista novamente. Rogério Ceni marcou o futebol brasileiro com seu empenho, amor, experiência, com boas defesas, gols, carisma. 'O goleiro-artilheiro do São Paulo', ah, esse todos conhecem. Rogério Ceni não limitou-se em marcar o futebol nacional, Rogério Ceni atravessou o mundo e trouxe consigo a admiração de outras raças. No Brasil e no mundo, o goleiro brilhou e ergueu taças por onde passou.

Como todo ciclo que se inicia e tem um fim, Rogério Ceni chegou e deixou o São Paulo. Com idade "avançada" para um jogador de futebol refém do rigoroso calendário do futebol brasileiro, o goleiro teve de dar adeus às traves do Cícero Pompeu de Toledo. Saudade. E que saudade. Olhar para o gol do Morumbi e não ver o "goleiro-artilheiro" era o mesmo que ver uma planta sem suas raízes. Servindo de base durante anos, Rogério Ceni pendurou as luvas. E em uma fantástica noite no Morumbi, o jogador despediu-se.

Em um ano difícil para o São Paulo, o torcedor que antes tinha uma referência, agora sofria. Quem chamar para assumir a responsabilidade após uma derrota? Que ano! A saudade parecia apertar quando situações abatiam a equipe paulista. Voltar ao tempo? Infelizmente não era possível. O ciclo havia terminado.

Um ano. Rogério Ceni não deixou o futebol. Na Europa, o ex-aleta se empenhou em um novo desafio. Com a ajuda de treinadores experientes, passou a "estudar" o esporte que amava. Uma nova era? Rogério Ceni como técnico? Quem diria.

Fim de temporada, ano difícil, rebaixamento no Campeonato Brasileiro batendo às portas, escapou por pouco. Última rodada: São Paulo na elite. Novo ano, recomeço, reformulação. Quem comanda? Mantém o treinador? Diretoria sofrendo pressão. Rogério Ceni? Ele mesmo!

Antes do esperado, Rogério Ceni estava de volta. A saudade havia acabado. 'De volta para as traves do Morumbi? Claro que não, agora ele é técnico'. Uma nova era. Uma nova era se inicia, e com ela, um "novo" Rogério Ceni.

Ao goleiro, ídolo, e treinador os devidos parabéns.