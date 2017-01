São Paulo realiza jogo-treino contra Columbus Crew

Imagem: Divulgação

Em solo brasileiro e após erguer a taça do Torneio da Flórida o São Paulo terá mais um teste antes do início do Campeonato Paulista. No próximo domingo (29), a equipe comandada por Rogério Ceni o Columbus Crew, time dos Estados Unidos que realiza pré-temporada no CFA Laudo Natel. O jogo-treino entre o Tricolor e Columbus deverá ser realizado no CT de Cotia, onde a delegação do time americano fará sua pré-temporada a partir desta terça-feira (24) até o dia 8 de fevereiro.

São Paumo enfrenta time de irmão de Higuaín

A equipe norte-americana conta com 45 integrantes entre atletas e membros da comissão técnica. O grupo foi vice-campeão da temporada 2015. Uma curiosidade do Columbus Crews é ter no time o argentino Federico Higuaín, irmão mais velho de Gonzalo Higuaín, da Juventus (ITA). Federico tem 32 anos e, assim como o irmão, começou a carreira no River Plate. O jogador está desde 2012 no time norte-americano.

O CT referência internacional

O CT de Cotia foi inaugurado em 2005, o centro passa por constantes processos de melhorias e é referência internacional no trabalho de formação de atletas de alto rendimento, oferece ótima estrutura esportiva, educacional e administrativa para os jovens atletas do Tricolor. O excelente trabalho feito no CFA já atraiu a atenção de delegações de várias partes do mundo.

A previsão é de que a atividade seja fechada para torcida e imprensa. O jogo-treino servirá para o técnico do time paulista fazer os últimos ajustes antes da estreia do São Paulo no Paulistão, no dia 5 de fevereiro, na Arena Barueri, contra o Osasco Audax.