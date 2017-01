Com amistoso diante do Columbus Crew, São Paulo finaliza pré-temporada

Rogério tem participado intensivamente dos treinos da equipe (Foto: Érico Leonan/ São Paulo FC)

Na tarde desta sexta-feira (27), em entrevista coletiva pós-treino no CT da Barra Funda, Rogério Ceni demonstrou estar confiante no desempenho da equipe, que após um amistoso marcado para o fim de semana, diante do Columbus Crew-EUA, inicia sua caminhada no Campeonato Paulista 2017. O time se prepara para a estreia no estadual diante do Audax no dia 5.

Desde o inicio da pré-temporada, Rogério tem destacado tamanha motivação demonstrada pelos jogadores durante as atividades, motivação essa, que somada com a participação do comandante nos treinamentos, tem tornado a preparação ainda mais "pegada". Com o ritmo intenso, o treinador divide uma parcela da participação com seu auxiliar, Michael Beale.

“Eu saio mais cansado do que eles, porque tenho menos preparo físico (risos). Mas acho que ajuda a estimular o jogador. Tento fazer o atleta não parar o tempo todo. Divido o grupo em duas partes, uma comigo e outra com Michael Beale. O Charles Hembert ajuda o Michael, e o Pintado me ajuda. Confio no trabalho deles. Me concentro em 12, 14 ou 15 atletas. A gente divide e dá para dar mais atenção e cobrar mais, mas é bem cansativo. Depois é só parte mental, porque desenvolvemos os treinos”, explicou Ceni.

O comandante ainda ressaltou a importância de contar com atletas jovens no elenco, como é o caso dos meninos que vieram das categorias de base para o time principal; Shaylon, Araruna, Foguete e Júnior Tavares são exemplos que, juntamente com jogadores experientes, formam uma equipe qualificada aos olhos do treinador.

“Gostaria de ser jovem de novo, mas infelizmente não dá mais (risos). A média de idade do nosso elenco é baixa, porque 50% dos atletas são formados na base. Se aproveitar dois, três ou quatro da base por jogo, isso mostra força da formação da base. Esses meninos têm uma força muito grande. Não queremos perder os mais velhos, porque a experiência que os jovens ainda não têm é passada pelos mais velhos”, afirmou o treinador.

Neste final de semana a equipe do Morumbi enfrenta o Colombus Crew-EUA, equipe que está de passagem pelo CT de Cotia realizando sua pré–temporada. O técnico comentou sobre a partida, que finaliza os preparativos do time.“Temos um amistoso domingo e vamos tentar fazer quatro tempos de 20 a 25 minutos, buscamos subir a média de 45 na Flórida. Vamos continuar rodando neste amistoso, ao menos 20 atletas vão trabalhar em torno de 60 minutos. Mais um ou dois jogadores seriam bem vindos. Não dá para jogar todos os jogos que temos com todos estes jogadores. Até agora não tivemos nenhuma lesão - só o Renan, que vinha desde o ano passado. No restante, não tivemos nada sério na pré-temporada. Isso ajuda. Se pudéssemos ter 30 jogadores seria melhor para distribui-los. Cuidamos bastante para não perder ninguém”, disse.

Mesmo satisfeito com o que tem visto nos treinos, Rogério ainda cobra ao menos dois reforços da diretoria, mas pelo movimento do mercado, Rogério Ceni terá de esperar. “As informações que tenho é que temos problemas financeiros e não temos o porte para compra desses jogadores. Se a diretoria tiver condições de trazer jogadores de qualidade, independente da nacionalidade, sempre serão bem-vindos. O único nome que ouvi e participei foi o Colman, que foi pro Dallas”, finalizou.