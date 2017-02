Guia VAVEL do Paulistão 2017: Grupo B com estreia de Ceni e briga pela segunda vaga

Foto: Brazil Photo Press/Getty Images

O Campeonato Paulista 2017 começará na sexta feira (03) do mês de fevereiro com 16 times divididos em quatro chaves com os dois melhores de cada grupo avançando a segunda fase e os conjuntos encarando-se todos contra todos enfrentando os rivais dos outros grupos.

A chave B do Campeonato Estadual será composta por São Paulo, Red Bull Brasil, Linense e Ferroviária. O grande favorito como era de se esperar é o tricolor paulista que deve ser o primeiro colocado da chave sem maiores sobressaltos, enquanto isso o Red Bull Brasil que ficou entre os oito melhores do ano passado e segue com seu projeto sólido de gestão e a Ferroviária tradicional time de Araquara brigam pelo segundo lugar, já a Linense deve brigar para fazer uma campanha sólida e escapar do descenso.

Com isso o time de Lins conta com uma certa tentativa de destaque com o experiente lateral Carleto que já teve passagens pelo São Paulo e Botafogo, ele vem como o nome mais tarimbado do elenco. Além disso a comissão técnica têm o técnico Guilherme que fez grande nome no Atlético Mineiro no fim dos anos 1990 e princípio dos anos 2000 e é mais um nome da nova safra de técnicos.

O time vêm com uma boa mistura de veteranos e jogadores mais jovens que não se firmaram nos grandes da capital, o fator casa e os confrontos diretos contra times da metade baixa da tabela serão decisivos para a permanência da equipe na elite do futebol paulista, qualquer coisa que passar disso será surpreendente.

A equipe de Araquara que conseguiu lançar alguns nomes de treinadores para o cenário nacional como Milton Mendes e Sérgio Vieira, agora aposta em Picoli, que contará com Alan Mineiro, ex-Corinthians, e Leandro Amaro, ex-Palmeiras, além de um grupo de atletas que buscam na equipe uma ascensão para centros maiores.

Dentre esses está o goleiro César, que venceu a Copinha pelo Flamengo em 2011, e não teve espaço na equipe carioca. O objetivo do clube deve ser a de conseguir uma vaga nos mata-matas e possivelmente uma vaga na Série D algo que estenderia seu calendário na temporada 2017.

O Toro Loko segue com seu modelo de gestão e, procurando crescer passo a passo, a equipe trouxe nomes como Misael, Branquinho e manteve o experiente arqueiro Saulo. Depois de jogar a Série D no último ano, a equipe quer conseguir fazer um ano de bons resultados e assim preencher o segundo semestre com jogos em competição nacional no caso a Série D.

No banco chega Alberto Valentim que foi auxiliar do Palmeiras campeão brasileiro em 2015 e agora tenta o voo solo na carreira começando pelo interior paulista. Avançar mais uma vez nos mata-matas e talvez poder aprontar contra alguns dos grandes como o Audax fez no ano passado seria um resultado bem satisfatório para o objetivo da equipe.

O São Paulo teve como sua principal incorporação a chegada de um dos maiores ídolos da história do clube na figura de Rogério Ceni e seu projeto arrojado de ver futebol. No campo Cícero, Neílton, Wellington Nem e Sidão que devem fazer parte do time titular do tricolor versão 2017.

A equipe que vive o maior jejum de títulos no certame estadual (entre os grandes, não ganha desde 2005) e deve vir forte para tentar quebrar a marca. O time é o principal favorito a vencer o grupo B e assim conseguir a vantagem de jogar em casa nas quartas de final, mais do que isso se busca a consolidação do sistema de jogo que deve ser aplicado pela nova comissão técnica.