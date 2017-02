Guia VAVEL do Paulistão 2017: São Paulo

Temporada são-paulina começou com título na Flórida (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Após semanas e mais semanas de pré-temporada, finalmente irão começar os tradicionais estaduais por todo o Brasil. No próximo domingo (5), será a vez do São Paulo estrear no Campeonato Paulista diante do Audax na Arena Barueri, às 17h. O Tricolor está no Grupo B da competição ao lado de Linense, Ferroviária e Red Bull Brasil.

Será o primeiro grande teste de Rogério Ceni no comando da equipe são-paulina, que chamou a atenção de todos com seu novo estilo de jogo apresentado durante a pré-temporada nos EUA, onde o São Paulo conquistou a Florida Cup diante do rival Corinthians. Sem a sonhada vaga para a Libertadores da América deste ano, as expectativas são altas para esta temporada após um 2016 repleto de incertezas e resultados ruins.

Reforços e perdas

Dentre as baixas no elenco, a mais sentida ocorreu nesta última semana. Necessitado financeiramente, o São Paulo não conseguiu segurar David Neres após uma proposta de R$ 50 milhões do Ajax, e vendeu o atleta ao futebol holandês. Titular absoluto nas últimas temporadas, o meio-campista Michel Bastos acabou ficando encostado nos últimos meses. O jogador que foi destaque na ótima campanha do Tricolor na última Libertadores teve uma queda gritante em seu desempenho, e transferiu-se no início deste ano para o rival Palmeiras. Além dele, o atacante Ytalo retornou ao Audax, onde se destacou no último Paulistão, sendo assim, contratado pelo Tricolor. Emprestados no início da temporada, Mena e Kelvin não tiveram seus vínculos renovados e deixaram o clube. Após 12 anos no clube do Morumbi, o goleiro Léo foi emprestado ao Paraná até 2018. Os laterais Auro e Matheus Reis também atuarão por empréstimo nesta temporada, por América-MG e Bahia, respectivamente.

Podemos dizer que a principal contratação são-paulina não estará dentro das quatro linhas, mas sim fora delas. Vivendo momentos sombrios com diversas trocas no comando técnico do clube, a chegada do ídolo máximo Rogério Ceni assustou inicialmente pela pouca experiência do ex-goleiro, mas não foi preciso muito tempo para que todos vissem que o futuro deve ser promisso com o "Mito" no banco de reservas. Ainda no fim do ano passado, Wellington Nem foi anunciado, e foi um dos destaques da equipe nos EUA durante a pré-temporada. Ainda para o setor ofensivo, chegou o jovem Neílton em uma troca por empréstimo com o volante Hudson.

Campeão da Sul-Americana em 2012, Cícero retornou ao clube à pedido do comandante Ceni. Para finalizar, a posição mais criticada da temporada 2016 do São Paulo ganhou um grande reforço: Sidão. O arqueiro fez um grande Paulistão pelo Audax no último ano. Atraindo os olhares de diversas equipes do país, transferiu-se para o Botafogo, onde se tornou um dos principais goleiros do país no ano passado. Durante a Florida Cup, Sidão foi destaque nas duas partidas disputadas, pegando dois pênaltis diante do River Plate na semifinal, e mais dois contra o Corinthians na grande decisão.

Sidão foi o principal destaque do São Paulo na conquista da Florida Cup (Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Tabu

Acostumado a conquistar títulos nacionais e internacionais, o São Paulo vive um dos maiores tabus de sua história quando tratamos do Campeonato Paulista. Dono de 21 taças do estadual mais disputado do país, o Tricolor conquistou seu último título na competição em 2005, há exatos 12 anos. Naquele ano, o torneio era disputado em pontos corridos. Do atual elenco são-paulino, o técnico Rogério Ceni e o defensor uruguaio Diego Lugano estavam presentes nesta última conquista. Se não vencer este ano, o São Paulo irá igualar o seu maior jejum no estadual, que aconteceu entre os anos de 1957 e 1970.

Em 2016, o Tricolor disputou o Paulistão em paralelo com a Libertadores da América. Com uma campanha fraca de seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas, acabou ficando na vice-liderança do Grupo B, atrás do Audax. Na fase seguinte, encarou justamente a equipe de Osasco, e acabou sendo goleado e consequentemente eliminado no Estádio José Liberatti por 4 a 1.

Lugano comemorando o último título do São Paulo no Paulistão, em 2005 (Foto: Fernando Pilatos/Gazeta Press)

O dono da 10!

Carrasco do rival Corinthians e dono do meio-campo no segundo semestre do ano passado, 2017 tem tudo para ser o ano de Christian Cueva. O peruano chegou ao Brasil durante a campanha do São Paulo na Libertadores da América. Por ter atuado pelo Toluca nesta competição, inclusive enfrentando o Tricolor nas oitavas de finais, Cueva não pode contribuir no torneio mais importante das Américas.

Porém, Cueva foi um dos principais meio-campistas do Brasileirão e um dos artilheiros do São Paulo na competição com sete gols marcados. Dois deles diante do Corinthians. Especialmente o de pênalti no segundo turno, onde o peruano só não "fez chover" no Estádio do Morumbi. Com uma atuação de gala, Cueva abriu os trabalhos com uma bela cobrança de cavadinha, e deu mais três assistências na goleada de 4 a 0.

O bom futebol do atleta foi recompensado no início desta temporada, quando Cueva foi contemplado com a camisa 10 da equipe são-paulina. O jogador que antes utilizava a camisa 13 usará o número que já pertenceu à grandes jogadores como Raí e Pedro Rocha. A mesma estava parada desde a saída de Paulo Henrique Ganso.