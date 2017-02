Após 38 anos, São Paulo reencontra Moto Club em estreia na Copa do Brasil

Na próxima quinta-feira (09), vai ser dada a largada para mais um campeonato disputado pelo São Paulo, a Copa do Brasil e nessa primeira fase a equipe paulista viajou até o Maranhão, onde vai enfrentar o Moto Club.

Esse torneio será o quinto disputado entre as equipes e o reencontro de ambas após 38 anos. Vale ressaltar que das quatro partidas já jogadas, as quatro foram de vitória Tricolor, uma no Morumbi em 1978 e outras três na casa do adversário. Quem avançar para a próxima fase, vai enfrentar o PSTC-PR, que venceu o Ypiranga por 2-1 na noite desta quarta-feira (08). O duelo é de jogo único e o São Paulo joga por um empate.

A Copa do Brasil é um título inédito na galeria do Morumbi, por isso a equipe de Rogério Ceni espera conquistá-la ainda esse ano, assim conquistaria sua primeira taça da competição e daria um mérito ao novo técnico e ex goleiro da equipe. O Tricolor Paulista que tem a saga de encontrar um atacante para a equipe, ainda sofre com um desfalque, Welingtom Nem, recém-contratado, se lesionou na última partida contra o Audax pelo Campeonato Paulista e não enfrentará o Moto.

Moto pode ter novidades na partida

Para a partida, o técnico da equipe maranhense, Ruy Scarpino realizou cinco mundanças, os mais novos contratados Vinicius Paqueta, Marcos Paullo e Lorran tiveram espaço na equipe titular.

Porém desses novos contratados, somente Lorran e Paquetá já estão devidamente regularizados, por isso devem ser titulares na partida dessa quinta-feira, enquanto Marcos Paulo ainda aguarda seu nome ser publicado no BID.

Equipe paulista joga pelo empate

A equipe profissional São Paulina, não viajava ao Maranhão desde 1998, ou seja, 19 anos sem um confronto com times da região, o último foi o Sampaio Corrêa, também pela Copa do Brasil. O zagueiro e capitão da equipe paulista, Maicon, avaliou a situação.

“Nossa preparação é a mesma de todos os jogos. Não tem preocupação por ser jogo único, porque o São Paulo sempre entrar para vencer. O empate é nosso, mas se formos com essa mentalidade podemos perder. Vamos para cima para colocar nossa identidade. Infelizmente estreamos com derrota no estadual, mas é bola pra frente. Temos tudo para sair classificado” comentou.

“Não dá para pensar que vamos perder, porque nosso pensamento não é esse. Não podemos falar em crise em cinco jogos de temporada, o campeonato está só começando. Tem chances, sim, de brigar pelo título porque o São Paulo é um clube grande, e como qualquer outro sempre briga por títulos. Senão não estaríamos aqui trabalhando, não somos jogadores para brigar por segundo, terceiro lugar. Então tenho certeza que temos chances” disse o capitão da equipe.

A competição esse ano será disputada entre 80 equipes, 70 vindas após classificação em competições estaduais e 10 de acordo com o ranking da FIFA, na primeira fase as melhores ranqueadas jogam na casa do adversário (alguma equipe pior ranqueada) em uma partida única, segunda fase ocorrerá no mesmo formato e somente na terceira fase a competição terá partidas de ida e volta.