Buscando suprir carência no ataque, São Paulo oficializa argentino Lucas Pratto

Foto: Divulgação/São Paulo FC

Em uma semana em que foi comemorada a primeira vitória da "Era Rogério Ceni", uma das principais carências do elenco foi suprida a na posição de atacante. Em uma transação que evoluiu rapidamente, o São Paulo confirmou no começo da tarde desta sexta-feira (10) a contratação do argentino Lucas Pratto, vindo do Atlético-MG com contrato de quatro temporadas com o clube do Morumbi.

A aquisição é a mais cara do elenco para a atual temporada em termos de valores - 6,2 milhões de euros (20,7 milhões) por 50% dos direitos econômicos do atleta. O atacante deve ser apresentado na próxima semana. Ele deve assistir ao jogo do próximo domingo (12) contra a Ponte Preta, às 17h (horário de Brasília), pelo Campeonato Paulista. O jogador comentou sobre sua chegada ao clube, agradecendo a torcida e esperando conquistar títulos.

"Oi, torcida tricolor. Queria saudar a todos vocês e falar que domingo estarei lá no Morumbi. Estou muito contente por trabalhar com Rogério Ceni e num clube tão grande como o São Paulo. Quero agradecer a Leco por todo o esforço que ele está fazendo. E falar pra vocês que quero fazer muitos gols e dar muitos títulos para o clube", disse Pratto.

O atacante chegará ganhando um dos mais altos vencimentos do elenco, chegando a algo perto dos 400 mil mensais. A vinda para o time paulista tem a ver com a necessidade do mesmo de seguir como titular para seguir na disputa por uma vaga na seleção argentina em busca da Copa do Mundo de 2018.

A chegada de um camisa 9 era vista como prioritária, já que a equipe têm sofrido com problemas ofensivos e para capitalizar as chances criadas, e claro uma negociação bem sucedida após tentativas frustadas de repatriar Jonathan Calleri que está na Inglaterra e do paraguaio Colmán, que acabou indo para o FC Dallas.