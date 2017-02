Em visita ao CT da Barra Funda, Lucas Pratto projeta artilharia no São Paulo

Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC

Anunciado na última sexta-feira (10), sendo a principal contratação do São Paulo para esta temporada, o atacante Lucas Pratto conheceu na manhã deste sábado (11) o CT da Barra Funda, onde seus futuros companheiros realizarão na tarde deste sábado (11) o último treino antes da partida frente à Ponte Preta, a ser realizada no Morumbi, neste domingo (12).

Após ser recebido pelo Presidente Carlos Augusto de Barros e Silva, o Leco, Pratto comentou sobre sua chegada e falou seus objetivos dentro do clube. “Eu estava com muita expectativa durante a negociação e queria que as coisas se resolvessem rápido. A pré-disposição dos três, Atlético-MG, São Paulo e eu deixou tudo mais fácil. Escolhi o São Paulo porque todos sabem o que representa o São Paulo na América e no Mundo. Sem dúvida, é uma das maiores equipes do futebol sul-americano. Eu tinha muita vontade de jogar aqui, e felizmente isso será possível agora”, declarou o atacante.

“Vou trabalhar para mostrar o meu futebol e marcar os gols. Quero que a minha passagem pelo clube seja com títulos e coisas importantes pelo São Paulo. A torcida pode esperar gols, sobretudo importantes, mas além disso muita entrega e compromisso com esta camisa. Farei o possível para vencer com o São Paulo, e este comprometimento não faltará nunca. Quando temos a torcida ao nosso lado tudo fica mais fácil”, ressaltou.

Lucas ainda citou a presença de Rogério Ceni como uma da suas motivações para acertar com a equipe do Morumbi: “Ser comandado pelo Rogério será uma experiência única. Assim como o São Paulo, ele representa muito no futebol sul-americano e tem uma história vitoriosa. Como jogador, o Rogério conquistou muitos títulos pelo clube que sempre amou, e tenho certeza de que será assim também como técnico”, acrescentou.

Pratto balançou as redes em 42 oportunidades, disputando 105 partidas.

Um dos principais responsáveis pelas ótimas campanhas do Atlético-MG nas últimas temporadas, seu grande desempenho acabou chamando a atenção de Edgardo Bauza, ex-comandante do São Paulo e atual técnico da Seleção Argentina. Desta maneira, Lucas vem sendo nome frequente nas convocações da Alviceleste. No São Paulo, o atacante irá atuar com um de seus companheiros de Seleção, o lateral Buffarini.

“Construí uma amizade com o Buffarini na seleção, e sempre mantemos contato. Conversei com ele antes de chegar, mas ele não precisou falar muito sobre o clube porque conheço a história do São Paulo. Ele me disse que o dia a dia aqui é muito bom, que o pensamento do treinador é excelente e que a equipe joga para atacar. Todos no clube querem ganhar coisas importantes, e quero fazer parte disso”, concluiu.

Com mais de 40 mil ingressos vendidos antecipadamente, a apresentação de Pratto acontece antes da partida deste domingo diante da Ponte Preta, na partida que marca o reencontro de Rogério Ceni com o Estádio do Morumbi. Outro que deve ser apresentado junto ao argentino é Jucilei. O São Paulo corre contra o tempo para anunciar o meio-campista nas próximas horas.