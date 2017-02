São Paulo apresenta volante Jucilei, ex-Corinthians

(Foto: Divulgação/São Paulo)

O São Paulo anunciou a contratação de Jucilei, ex-Corinthians. Após semanas de contato entre o clube e o jogador, o contrato foi fechado. Neste domingo (13), no site oficial o Tricolor oficializou a contratação do atleta. O acordo entre o time e o volante é de empréstimo até o fim desta temporada. Jucilei estava defendendo o Shandong Luneng, da China.

“A chegada do Jucilei representa mais um salto de qualidade no elenco e reafirma o compromisso dessa gestão de entregar um plantel forte à nossa comissão técnica enquanto reconstrói as bases do clube. Trata-se de um jogador que já demonstrou sua qualidade técnica e trará muitas possibilidades ao Rogério Ceni. Que ele tenha muito sucesso e nos ajude a escrever mais capítulos da nossa vitoriosa história”, afirmou o presidente Carlos Augusto de Barros e Silva.

De férias, Jucilei estava no Brasil há cerca de um mês para manter a forma física. Nascido em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, teve o principal momento da carreira no Corinthians, entre 2009 e 2011. Com a camisa do Timão foi eleito o melhor volante do Campeonato Brasileiro de 2010 e acabou convocado para defender a Seleção Brasileira, então comandada pelo técnico Mano Menezes.

Após o anúncio deste domingo, Jucilei se tornou o sexto reforço do Tricolor para 2017. Antes dele, foram oficializados os atacantes Wellington Nem e Neilton, o goleiro Sidão, o meio-campista Cícero, que participaram da pré-temporada nos Estados Unidos e anunciado na última sexta-feira o atacante Lucas Pratto.

O volante chega ao São Paulo para consolidar ainda mais a equipe do técnico Rogério Ceni nas disputas do Campeonato Paulista, da Sul-Americana, da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro.