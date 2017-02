Após reestreia dos sonhos, Rogério Ceni exalta Morumbi: "Fico muito feliz cada vez que volto aqui"

(Foto: Rubens Chiri/São Paulo FC)

Multi-campeão durante 25 anos defendendo o mesmo escudo, Rogério Ceni retornou ao Estádio do Morumbi na tarde deste domingo (12), e sua reestreia não poderia ter sido melhor. Diante da da Ponte Preta pela segunda rodada do Campeonato Paulista, o Tricolor não tomou conhecimento e atropelou a equipe de Campinas por 5 a 2. Gilberto por três vezes, Cueva e Thiago Mendes foram os autores dos gols para os donos da casa; Matheus Jesus e Lucca descontaram para a Macaca.

Além de marcar o reencontro com a torcida são-paulina, o resultado sacramentou o primeiro triunfo de Rogério no comando da equipe após a conquista da Florida Cup durante a pré-temporada: “Fico muito feliz cada vez que volto aqui, porque foi no Morumbi que eu praticamente nasci para o futebol. Joguei quatro meses pelo Sinop e vim para cá. Morei desde os 17 anos, passe por todas as dificuldades e os momentos que me ajudaram a ter maturidade na carreira. Dou muito valor à instituição, ao clube. Quando vejo Morumbi com 50 mil pessoas, conto aos jogadores que um profissional que sobe o túnel dos vestiários e encontra esta atmosfera se torna um profissional diferente. Um cara que faz isso 100, 200 vezes, como Bruno, Lugano, e Rodrigo Caio mostra que é alguém diferente”, declarou Ceni após a vitória.

O comandante comentou sobre o desempenho de sua equipe, que vinha de duas partidas bem distintas: da estreia com derrota para o Audax, e da classificação no Maranhão diante do Moto Club: "Me deixa feliz fazer cinco gols, ter mais de 70% de posse de bola, incrivelmente chutar metade do que contra o Audax (na estreia do estadual). Mas ter a felicidade de ter conclusão melhor, fazer mais gols e dominar 90, 95% do jogo. No momento que tomamos o gol tínhamos 75% de posse de bola", acrescentou.

“No momento que tomamos o gol tínhamos 75% de posse de bola. Os gols são pequenos erros, ajustes que temos de fazer. O que tem de ser ressaltado é a dedicação de todos, a marcação pressão, alta durante praticamente todo o jogo. Nos últimos minutos tentamos trabalhar a bola e desgastar o menos possível porque daqui 72h teremos um jogo bem difícil”, completou.

O São Paulo é líder do Grupo B com três pontos conquistados em duas rodadas. Agora, o Tricolor volta a campo na próxima quarta-feira (15), quando vai até o litoral para encarar o Santos.