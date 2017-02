Protagonista no retorno ao Morumbi, Gilberto comemora: "Vou conquistando a torcida"

(Foto: Rubens Chiri/ São Paulo FC)

Na primeira partida da temporada atuando em casa, o São Paulo atropelou a Ponte Preta na tarde desse domingo (12) no Estádio do Morumbi. Se todos os holofotes miravam para o retorno de Rogério Ceni à sua segunda casa e as apresentações de Lucas Pratto e Jucilei, os mais de 50 mil são-paulinos acabaram exaltando um outro personagem: Gilberto.

O atacante marcou em três oportunidades e foi o principal responsável pela primeira vitória da equipe no Campeonato Paulista. “Aos poucos, vou conquistando a torcida. Sofri algumas críticas no ano passado, mas eu realmente não estava bem e os torcedores tinham razão. Mas 2017 já começou diferente, assim como o final de 2016, e pouco a pouco quero conquistar a confiança do torcedor com gols”, ressaltou.

“Começamos o jogo bem, pressionando e tínhamos mais a posse de bola. Infelizmente sofremos o gol, mas conseguimos reagir rapidamente no primeiro tempo e isso foi importante. A intenção era sufocar a equipe deles no segundo tempo e conseguir ampliar a vantagem para ter mais tranquilidade, e felizmente conseguimos fazer isso”, completou.

Disputando a titularidade com Chavez anteriormente, Gilberto terá agora pela frente a presença de Lucas Pratto como 'rival', visando a posição de centroavante. “Se o Rogério arrumar uma vaga para os três, estou à disposição sempre. O importante é tentar ajudar. Nosso dever é trabalhar e dar esta dor de cabeça ao treinador, porque só jogam 11. Vou procurar fazer os gols para ajudar o São Paulo. Estamos fazendo um bom trabalho, e a atuação de hoje mostrou bem isso: sufocamos o time deles, subimos a marcação, retomamos rápido a bola e fomos eficientes para marcar os gols”, finalizou.

Com três pontos conquistados em duas rodadas, o São Paulo é líder do Grupo B, ao lado de Linense, Red Bull Brasil e Ferroviária. Na próxima rodada, o Tricolor busca sua terceira vitória consecutiva na temporada, quando visita o Santos na Vila Belmiro, no primeiro clássico oficial do ano.