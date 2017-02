Pratto é apresentado oficialmente e exalta São Paulo: "Um dos maiores do Brasil e continente"

O atacante herdou a camisa 14 que era de David Neres (Foto: Érico Leonan/ São Paulo FC)

No início da tarde de segunda-feira(13), foi apresentado oficialmente o mais novo reforço do São Paulo, o atacante Lucas Pratto. Junto com Pratto, foi anunciado também a contratação do volante Jucilei, ambos considerado reforços de peso para a equipe Tricolor. Pratto defendia o Atlético Mineiro, já Jucilei estava no Shandong Luneng da China.

O argentino herdou a camisa 14 de David Neres e se mostrou bastante empolgado para defender a camisa da equipe do Morumbi. Em declarações anteriores, já teria dito estar feliz em atuar numa equipe grande como o São Paulo.

“A verdade que obviamente estava em um clube muito bom, como o Atlético-MG, mas a magnitude do São Paulo me chamou a atenção. O projeto de títulos importantes, a magnitude do São Paulo, que vai jogar Sul-Americana e Brasileiro é muito importante. O projeto é título com São Paulo, um dos maiores do Brasil e do continente. Só de procurar já chama atenção” comentou o argentino de 28 anos.

Uma das ambições de Lucas é defender a seleção argentina durante o mundial de 2018, por isso tem que se dedicar bastante ao Tricolor Paulista. O Atacante comentou que já havia conversado com o ex comandante São Paulino e atual comandante da seleção argentina, Edgardo Bauza

“Patón e a comissão dele me deram boas referências. Quando eu decido olhar as propostas que chegam, tento me assessorar de como está o clube. Tirando tudo o que sabem que o São Paulo representa no futebol sul-americano, sei o que é vir a um clube tão grande. Minha decisão também passou por isso” disse Pratto, que ainda completou:

“O treinador é ídolo do clube, me chamou atenção. Tudo isso me fez tomar a decisão de vir ao São Paulo. Escolhi o São Paulo por ser um dos maiores do Brasil e do continente. A vontade deles de me ter aqui é o mais importante para um jogador, que o time que te quer demonstre isso. Jogo a jogo quero mostrar que o São Paulo acertou em me contratar”.

Apesar da disposição para estrear na próxima quarta-feira (15) contra o Santos pelo campeonato Paulista, o argentino ainda não poderá estar em campo, devido a falta de documentação necessária.

“Difícil jogar quarta pela documentação. Eu já tinha jogado dois jogos e quinta iria jogar também. Fisicamente estou 100%. Não falei com Rogério Ceni sobre quarta-feira, porque ele está sabendo que não pode contar comigo. Minha cabeça essa semana é me preparar bem para me entrosar com meus companheiros e ter ritmo para jogar o mais rápido possível “ comentou.

O argentino foi apresentado a torcida, na partida contra a Ponte Preta, no Morumbi, no último dia 12. Mais de 50 mil torcedores lotaram as arquibancadas do Cícero Pompeu de Toledo para festejar a estreia de Rogério Ceni e a chegada de Lucas Pratto e Jucilei. Pratto ainda comentou o que sentiu ao ser recebido com estádio cheio

“Ontem (domingo) com 50 mil pessoas ficamos surpresos com o carinho da torcida, eu e o Jucilei. Todas as pessoas que trabalham no clube me deram carinho. Já estava feliz e agora mais, porque sinto que gostam de mim. E isso é muito bom. Como jogador, pensa que querem você só dentro de campo. O mais importante para mim é o que faço como pessoa nos clubes. A saída do Atlético foi difícil por isso, tinha grande amizade com os companheiros. A sensação foi muito boa, porque acho que terei grandes amizades aqui dentro” completou o centroavante.

Ao ser perguntado sobre a disputa pelo ataque com Chavez e Gilberto, o atacante disse: “Chego para ajudar. O ataque está coberto. Eu, Chavez e Gilberto vamos fazer os gols que o time precisa. A pressão é de ser atacante em um time grande. A pressão é boa para saber que estamos obrigados a fazer boas coisas em um time que representa tanta coisa, espero que o Rogério tenha dor de cabeça na hora de escolher entre os três” finalizou.