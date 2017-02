Embalados, São Paulo e Mirassol se enfrentam em dia de possível estreia de Pratto

INCIDENCIAS: Partida a ser disputada no estádio Cícero Pompeu de Toledo, no Morumbi, São Paulo. Início marcado para às 19h30 (de Brasília).

Nesse sábado (18), o São Paulo receberá o Mirassol no estádio do Morumbi, às 19h30 (de Brasília) em partida que será válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista 2017.

O Tricolor lidera o grupo B da competição com seis pontos e três jogos disputados e vem de importante vitória de virada contra o Santos na Vila Belmiro por 3 a 1, na última quarta-feira (15).

Já o Mirassol surpreendentemente também lidera o seu grupo D com nove pontos e 100% de aproveitamento. Na última rodada, bateu em casa o Linense por 3 a 1 também de virada.

A última vez que essas duas equipes se enfrentaram foi no Paulistão de 2009, quando o São Paulo venceu o Mirassol no Morumbi por 5 a 0 com gols de Washington (3), Borges e Jorge Wagner.

Com Pratto, Ceni quer manter embalo do time na competição

O clima é de completa euforia no Tricolor e não poderia ser diferente. Depois de perder de goleada na primeira rodada, o time se recuperou e venceu bem os confrontos pela competição estadual, convencendo aos torcedores e crítica em geral.

Mas todo esse clima positivo pode mudar em um instante com um tropeço em casa e para evitar isso, o treinador Rogério Ceni deve promover algumas mudanças na equipe titular, pra rodar o elenco e deixar todos na melhor forma física possível. Na defesa, a única mudança deve ser Bruno no lugar de Buffarini na lateral-direita.

No meio de campo, Thiago Mendes deixou o clássico após levar uma pancada no tornozelo e pode ser poupado. Se caso for confirmado, Araruna que entrou bem no duelo diante do Santos deve assumir o posto. Já no ataque, apesar da estreia do recém-contratado Pratto, Gilberto deve começar mais uma vez como titular ao lado de Cueva e Luís Araújo, decisivo no triunfo em Santos com dois gols.

Antes do duelo, Cícero conversou um pouco com a imprensa na entrevista coletiva, revelou não se importar em não estar fazendo gols como nas equipes em que atuou anteriormente e torce para que isso seja compensado com conquistas importantes: “Sempre que jogo de volante, entro na área de vez em quando para não deixar minha equipe exposta. O mais importante é que tenho visto a equipe jogar e eu tenho desempenhado bem minha função de dar qualidade à saída de bola, algo que a maioria não percebe".

"Estamos buscando um equilíbrio maior, até porque o Thiago [Mendes] sai bastante e eu me revezo na marcação com o João [Schmidt]. Já fiz muitos gols antes e os objetivos maiores não foram alcançados, quem sabe agora as coisas não se invertam.”, salientou o jogador que voltou ao clube nessa temporada a pedido de Rogério Ceni.

Com melhor campanha da competição, Mirassol quer surpreender

Três jogos, três vitórias e melhor saldo de gols no Paulistão. O início do Leão da Alta Araraquarense não poderia ser melhor, mas terá que pôr a prova esse início brilhante contra um São Paulo em crescente na temporada e provavelmente com um Morumbi lotado.

Para tentar surpreender o Tricolor e conquistar mais uma vitória, o treinador Moisés Egert terá também uma estreia ilustre, a do ex-zagueiro do São Paulo, Edson Silva. O jogador chegou essa semana e já será escalado no time titular ao lado de Wallace.

No mais, será o mesmo time que vem atuando bem e vencendo os jogos na competição com Xuxa comandando as ações ofensivas e o goleiro Vagner segurando as pontas lá atrás.

O novo zagueiro do Mirassol, Edson Silva, falou da emoção de voltar a atuar no Morumbi e ressalta as dificuldades que sua equipe irá enfrentar e deseja sorte à Rogério Ceni no comando do São Paulo: “Me sinto muito feliz em retornar aquele estádio, mas também sei que o principal objetivo do time é fazer uma grande partida e sair com um bom resultado. Será muito difícil porque é um time em crescente e o Morumbi estará cheio. O Rogério [Ceni] tem se saído muito bem, venceu tudo como jogador e tem tudo pra vencer como treinador também e lhe desejo toda a sorte, a partir da próxima partida.”, afirmou.