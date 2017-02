Tentando embalar no Paulistão, São Paulo recebe São Bento no Morumbi

Após um empate com o Mirassol em pleno Morumbi, com torcida presente e na estreia de Lucas Pratto, o São Paulo novamente jogará de anfitrião e receberá o São Bento, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. A partida ocorre nesta terça-feira (21), as 20h30, no estádio Cicero Pompeu de Toledo, o Morumbi.

Para a equipe da casa, o retrospecto até aqui na competição é de uma derrota, duas vitórias e um empate, o Tricolor é líder do grupo B com sete pontos, na frente de Ferroviária, Linense e RB Brasil, já o adversário está em último no grupo C, com um ponto, atrás de Palmeiras, Novorizontino e Santo André.

A equipe de Rogério Ceni agora conta com mais um reforço na parte do ataque, o argentino Lucas Pratto chegou e logo na estreia marcou um gol, dando esperanças para os torcedores.

Em coletiva de imprensa, o goleiro Sidão exaltou o trabalho do comandante Rogério Ceni e comentou a respeito do aprimoramento da equipe

“O trabalho tem sido muito bem-feito, com o time evoluindo bastante e plantando muitas coisas boas para colher ainda. O tempo para treinar é reduzido, com um jogo atrás do outro, então a gente se aprimora nos jogos. A equipe está sofrendo mais do que deveria, até por esta adaptação ao novo trabalho” analisou o arqueiro.

Sidão ainda comentou as táticas utilizadas pelo técnico nos treinamentos da equipe

“Vemos bastante vídeo, conversamos para tentar organizar e discutimos como tomar menos gols. Para esse jogo contra o São Bento acho que a questão já pode ser resolvida. O trabalho é diferente e, por exemplo, já ganhamos três seguidas, algo que não aconteceu no ano passado. Jogamos para cima, mas não é para sofrer tantos gols assim, por isso estamos trabalhando forte para resolver” completou.

A equipe do Morumbi, poderá contar com o meio-campista Lucas Fernandes, que recuperado de lesão, voltou aos gramados no jogo contra o Mirassol

“A torcida pode esperar um jogador com muita vontade e que deseja melhorar a cada dia, porque tenho treinado firme para desempenhar o meu trabalho. Estou contente de poder atuar novamente, e agora quero adquirir mais ritmo de jogo para ajudar os meus companheiros” afirmou Lucas.

Já do lado dos adversários, o técnico Paulo Roberto comentou sobre a difícil fase que vive a equipe do São Bento e a luta para não sofrer rebaixamento no Campeonato Paulista

“Não posso falar nesse assunto, senão eu acabo causando algum problema no grupo. O que mais me preocupa é você criar situações e ter como sair com o resultado positivo, mas não conseguir” completou o comandante.

O comandante do São Bento, ainda rebateu as vaias que recebeu ao fim da última partida

“Não posso me deixar levar pelo torcedor, que muda muito de opinião conforme os resultados. Ele tem o direito de estar chateado, mas o que era bom há quatro anos seguidos deixa de ser bom em um mês” finalizou