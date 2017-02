São Paulo x São Bento ao vivo online no Campeonato Paulista

Thiago Mendes e Bruno poupados dos treinamentos devem ficar fora do time titular. Araruna e Buffarini devem assumir as vagas.

O atacante argentino fez sua estréia no final de semana e já marcou o primeiro gol pelo clube.

Hoje deverá ser o segundo jogo de Lucas Pratto com a camisa do São Paulo.

Boa tarde para todos ligados aqui na VAVEL Brasil. Hoje teremos o jogo entre São Paulo e São Bento ao vivo pela quinta rodada do Campeonato Paulista, fique conosco e acompanhe todos os lances da partida.

"A gente está sofrendo mais do que deveria, até por esta adaptação ao novo trabalho. Tenho certeza de que esses números vão diminuir e os do ataque vão aumentar. É algo do conjunto, mas alguns são erros individuais. E ponho dois gols na minha conta, tenho essa consciência", comentou o camisa número 1 do São Paulo.

O tricolor paulista tem a segunda pior defesa da competição, sofrendo 9 gols em 4 jogos, o que preocupa a todos, inclusive o goleiro Sidão.

Já o São Paulo vem de um empate indigesto por 2 a 2, contra o Mirassol no Morumbi. Mas segue bem na classificação e lidera o grupo B com 7 pontos.

No meio de campo, também deve ter mudanças, para melhorar a transição entre meio e ataque. Para isso, Maicon Souza e Leandro Melo podem ganhar chances na equipe titular. Na armação, setor que pouco vem produzindo, Morais, Giovanni ou Rodrigo Dantas são as opções. Por fim, Magrão pode entrar no ataque com Ricardo Bueno, recuperado de lesão.

Paulo Roberto Santos deve mexer na equipe para o jogo contra o São Paulo. Na parte defensiva pode aparecer Régis no lugar de Bebeto, enquanto Gabriel Santos, que começou jogando no lugar de João Paulo contra o Botafogo, deve ser mantido. Marcelo Cordeiro segue fora do time machucado e Denner é o lateral esquerdo titular.

O São Bento vem de um 0 x 0 contra o Botafogo-SP em casa. Com isso, o clube sorocabano segue na lanterna do grupo C com apenas um ponto ganho.

Em jogo São Paulo e São Bento ao vivo se enfrentam hoje 20h30 no Morumbi pela quinta rodada do Campeonato Paulista 2017.