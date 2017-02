Rogério Ceni enaltece entrega em virada sobre São Bento: "Tenho orgulho deles"

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Na última terça-feira (21), o São Paulo venceu o São Bento por 3 a 2 no Morumbi pela quinta rodada do Campeonato Paulista e o treinador do Tricolor, Rogério Ceni, elogiou bastante a sua equipe, lembrando que os jogadores têm feito o que vem sendo pedido e que foram muitas partidas em poucos dias:

"Eu estou muito contente com que a equipe vem apresentando. Tivemos 74% de posse de bola no primeiro tempo e criamos muito, que é muito importante, além de ter o controle do jogo e minimizar as chances adversárias. Tomamos um gol cedo de bola parada, mas não nos abalamos e continuamos até o fim com a mesma filosofia. Vitórias de virada? Creio que seja coincidência, porque é muito mais desgastante sair perdendo. O time tem conseguido se manter focado no jogo, fazendo pressão e buscando o gol e isso não é fácil jogando quatro partidas em nove dias, é desumano. Tenho orgulho do que eles vem fazendo.", salientou o satisfeito Rogério Ceni.

Depois, voltou a dizer que a sua filosofia de jogo continuará sendo essa, mesmo sofrendo tantos gols, mas que precisa de ajustes para não sofrer tanto e que o São Paulo ser o melhor ataque da competição, mostra que o time está no caminho: "É pela personalidade e coragem que eles têm pra jogar. Os gols não são exclusivamente dos atacantes e sim de todo o sistema ofensivo que se expõe. Tomamos alguns sustos, sofremos gols, mas é uma filosofia de jogo. Eu acredito bastante nela e creio que jogadores e torcedores preferem assim.", comentou.

O comandante Tricolor também elogiou bastante os atacantes Pratto, Luiz Araújo e Cueva que foram decisivos no triunfo com gols e assistências: "Cueva é um jogador essencial para mim, faz muita falta quando não joga. Teve personalidade de pegar a bola e bater bem o pênalti. O Pratto é muito inteligente, além de ser um ótimo jogador e aumenta o nível técnico da equipe. O Luiz [Araújo] tomou decisões melhores nessa partida do que na anterior e só precisa amadurecer, pois ele tem o mais precioso que é a velocidade, reação, potência e sabe roubar bolas com muita facilidade. Hoje foi muito bem.", analisou.

E por fim, revelou que vai poupar Sidão na próxima partida, em seu lugar jogará Denis e afirma que isso foi decidido previamente da partida diante do São Bento: "O Denis não foi relacionado, mas vai jogar o próximo jogo. Eu trouxe o Renan para todos estarem presentes no grupo. No próximo jogo, Denis joga, Renan fica no banco de novo e eu descanso o Sidão.", concluiu.