Cueva lamenta chances perdidas e revela apoio de Rogério Ceni: "Disse para eu levantar a cabeça"

(Foto: Rubens Chiri/saopaulofc.net)

O camisa 10 do São Paulo, Christian Cueva, foi decisivo em mais uma vitória de sua equipe contra o São Bento, de virada, por 3 a 2, mas poderia ser diferente, já que na última terça-feira (21), o meia perdeu três gols fáceis, mas compensou com a conversão da penalidade máxima já no fim do jogo.

Rogério Ceni percebeu o abatimento do peruano e conversou com ele após o apito final do árbitro e tratou de levantar a sua moral e o próprio jogador admitiu que nunca errou tanto em uma partida, que irá conversar com seus companheiros e ressaltou também que a equipe precisará corrigir alguns erros para não sair sempre atrás do marcador:

"Senti confiança depois de perder tantos gols, nunca errei tanto. A equipe não mereceu ganhar dessa forma, porque jogamos bem e deveríamos ter definido o placar antes. Não gosto de ganhar assim. Na hora do pênalti não estava indeciso, só queria tirar o peso. Mas vou conversar com meus companheiros, porque essas coisas não podem acontecer sempre. Temos que tratar de corrigir os erros. Sempre temos que ir buscar o resultado, em casa ou fora de casa. O Rogério [Ceni] me disse pra não abaixar a cabeça e seguir em frente.", comentou o peruano bem abatido ao final do jogo no Morumbi.

Cueva vem se mostrando muito importante para o São Paulo desde o ano passado, quando foi um dos líderes técnicos da equipe que entretanto fez uma má campanha no Campeonato Brasileiro e caiu cedo na Copa do Brasil. Mas em 2017, com a mudança no comando técnico, vem sendo peça-chave na armação de jogadas do Tricolor: até aqui, foram seis jogos oficiais com três gols e três assistências.

Próximo jogo do São Paulo será pela sexta rodada do Campeonato Paulista 2017, contra o Novorizontino, fora de casa, no sábado (25), às 19h30 (de Brasília).