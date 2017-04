Após gol contra, Lucas Pratto lamenta falha na derrota para Cruzeiro: "Erro meu"

Google Plus

(Foto: Divulgação/Rubens Chiri/saopaulofc.net)

Pelo jogo de ida da quarta fase da Copa do Brasil, o São Paulo foi derrotado pelo Cruzeiro por 2 a 0 nesta quinta-feira (13). Lucas Pratto (contra) e Hudson marcaram os gols da partida.

Em jogadas aéreas, o time mineiro alcançou a vitória por 2 a 0 sobre o tricolor que jogava em casa. Mais uma vez, jogadas contra o próprio gol e falha na defesa fizeram o time de Rogério Ceni ser vítima da derrota. Autor de um gol contra, Luccas Pratto afirma querer levar o que aconteceu nesse jogo como o que não deve acontecer nos próximos.



"Sempre serve para a gente melhorar, sobretudo na bola parada, que já sofremos desde os primeiros jogos. Erro meu no gol contra e também dos meus companheiros que sabemos que não pode acontecer mais", disse o argentino.

"Fiz um gol contra, coisa do futebol. Vamos tentar levantar a cabeça porque no domingo tem um clássico, e a gente pode virar este confronto também na semana que vem. Não conseguimos conectar o ataque como vínhamos fazendo. (...) Cruzeiro fez o seu trabalho ao apostar na bola parada e no contra-ataque", acrescentou o centroavante.

Na semana que vem, em Belo Horizonte, jogo marcado para o dia quarta feira (19), às 19h30, os times se enfrentarão pelo jogo de volta que definirá um dos classificados para as oitavas de final. Tricolor buscará reverter o resultado.