Ceni enxerga equilíbrio, mas lamenta derrota para Cruzeiro: "Não conseguimos chutar"

Com maior posse de bola, Tricolor não conseguiu finalizar ao gol (Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC)

Após derrotar o Linense por 5 a 0 no último domingo (1º) no Campeonato Paulista, o São Paulo tropeçou em casa, contra o Cruzeiro, no primeiro jogo da quarta rodada da Copa do Brasil.

Derrotado por 2 a 0, o tricolor não soube aproveitar os espaços oferecidos pelo time mineiro e desagradou a torcida, que compareceu em bom número no Morumbi.

Apesar da derrota, Rogério Ceni observou um equilíbrio entre os dois times durante a partida, com o Tricolor sendo mais ofensivo, enquanto o Cruzeiro se mostrava mais defensivo em campo. Segundo o comandante são-paulino, o fator que definiu a partida foi a bola parada. Apesar da infelicidade de um gol contra por parte do atacante Lucas Pratto e de possuir jogadores altos, Rogério admite que o tricolor foi surpreendido pelo cruzeiro nesta modalidade.

"Foi um jogo equilibrado. Não perdemos a posse de bola. Houveram 500 passes nossos contra 200 do adversário. O São Paulo foi predominante, criou as oportunidades, mas não vamos negar a forma como o Cruzeiro se defendeu. Nós atacamos muito e eles defenderam muito, então se acabasse 0 a 0 seria um resultado justo, uma equipe que atacou muito e outra que defendeu muito.”

“A bola parada tirou o resultado da partida. No primeiro tempo não demos tanta velocidade e criamos pouco; No segundo tempo fomos melhor, mas o que conta é os gols, duas bolas alçadas na área. Gol contra acontece, o auto gol acontece. Ele (Pratto) tentou fazer o seu melhor e é uma infelicidade. Nós tínhamos jogadores mais altos, estávamos fazendo gol de bola parada nos últimos jogos, mas hoje infelizmente fomos surpreendidos. Nós conseguimos realizar bastante cruzamentos, ações desse tipo, mas não obtivemos resultados.Eu esperava que fizéssemos gol de bola parada no cruzeiro, temos jogadores altos e eu via uma possibilidade muito maior de fazer gols do que sofrer gols na partida de hoje, mas o jogo me mostrou o contrário.” – completou.

Em relação as vaias da torcida a Wellington Nem, Ceni se mostrou paciente e confiante em relação ao jogador, ressaltando sua importância e suas características.

“O Nem joga aberto pela direita, não joga fora de posição, é um ótimo jogador e um jogador muito importante; em 1 contra 1 ele é muito bom. Dentro de suas características é um jogador que gosto muito, mas a torcida vem vaiando ele talvez pela escassez de gol, mas isso é apenas até os gols começarem a sair” – afirmou.

O São Paulo agora volta sua concentração para o Campeonato Paulista. Neste domingo (16), o tricolor enfrenta o Corinthians às19h00 pelas semifinais, no Morumbi. Pela Copa do Brasil, o time de Rogério Ceni volta a campo na próxima quarta-feira (19) às 19h30, em partida válida pelo jogo de volta contra o Cruzeiro, no Mineirão.