Alvo de críticas, Rodrigo Caio é destaque em notícias após Fair Play no clássico

(Foto: Divulgação/spfc.net)

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o zagueiro do tricolor assumiu ter sido o responsável pelo toque na coxa do goleiro do São Paulo Renan Ribeiro e safou o rival Jô do Corinthians de um cartão amarelo que o deixava de fora do jogo de volta. A atitude do camisa 3 recebeu muitos elogios não só dos seus adversários como de críticos esportivos e claro, seus colegas de equipe.

"Parabéns ao Rodrigo Caio que teve atitude de homem, o futebol precisa disso. É uma amostra de que o futebol está mudando, que dá para ser honesto. Eu fiquei tranquilo porque sabia que não tinha pegado no Renan, mas ainda bem que o Rodrigo teve a honra de admitir", elogiou o próprio Jô.

"Que legal essa postura do Rodrigo Caio. Com cada um procurando ver o seu lado hoje em dia, é sempre bom ver uma atitude como essa. Pode ter certeza que no domingo eu vou procurá-lo para dar um abraço nele. O futebol precisa disso. Não adianta ser malandro, a malandragem não ajuda", disse Carille, treinador do Corinthians em entrevista coletiva.

"Em uma época de notícias podres, um pequeno gesto de grandeza de Rodrigo Caio do São Paulo deve ser exaltado. Parabéns" , escreveu Milton Neves em uma rede social.

"Agiu certo, foi honestidade. Se ele achou certo o momento de falar… A honestidade vale muito", elogiou Luiz Araújo, sobre o colega.

"Não vi muito bem o que aconteceu. Vi o Jô chegando por trás, mas parece que foi o Rodrigo quem acertou o Renan. Ele está de parabéns, é um menino bom, fez o jogo do fair play, como todos fazem em uma partida", afirmou Rogerio Ceni sem entrar muito em detalhes sobre o ocorrido.

"Fiz apenas o que deveria ser feito. Eu só falei para ele que eu tinha pisado no Renan, e não o Jô. Cada um com sua consciência", disse Rodrigo Caio, decepcionado com a derrota.

Companheiro de zaga, Maicon dá sua opinião sobre o acontecido

Durante uma entrevista nesta segunda (17), o capitão são paulino foi questionado sobre a atitude de Rodrigo Caio. "Melhor a mãe deles chorando do que a minha em casa. Minha percepção é essa. Prefiro a mãe do meu adversário chorar do que a minha em casa", respondeu, ao ser perguntado como via a atitude "como cidadão".

Os dois times voltam a se enfrentar no próximo domingo, às 16h, em Itaquera. O Corinthians pode até perder por um gol de diferença que avança à final. Em caso de um triunfo tricolor por dois gols de diferença, a decisão vai para os pênaltis. Caso o São Paulo vença por uma margem de três gols consegue ir à final do Paulistão.