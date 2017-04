Apesar de eliminação, Rogério Ceni elogia postura do São Paulo: "Jogamos com muita coragem"

(Foto: Divulgação/spfc.net)

O técnico Rogério Ceni ficou bem satisfeito com os jogadores do Tricolor em campo, apesar da eliminação da Copa do Brasil. Elogiou o desempenho da equipe nos dois jogos, no Morumbi o primeiro jogo foi marcado pela vitória do Cruzeiro de 2 a 0, no Mineirão o São Paulo reagiu conseguindo a vitória por 2 a 1 mas não foi o suficiente para a classificação.

"Tivemos pelo menos seis chances claríssimas de gol, faltou sorte para nós. Teve bola na trave, o Rafael fez grandes defesas. Desde o primeiro jogo até aqui, jogamos para frente, com muita coragem. Isso é que eu gosto de valorizar", afirmou ao falar do empenho do time no segundo jogo.

"Só tenho elogios ao meu time, a forma como atuou, dedicação de todos durante os 90 minutos. Jogamos em busca do gol do começo ao fim, mas, infelizmente, não saímos daqui com a classificação. Demos uma amostra do que é não desistir. Fizemos o máximo, com várias formações. O time foi para a frente. Pela primeira vez, fomos eliminados no mata-mata. Só tenho a elogiar", completou Ceni.

Próximo jogo do Tricolor será contra o Corinthians pela Seminifinal do Campeonato Paulista. No primeiro jogo, o São Paulo perdeu por 2 a 0.

"O Corinthians tem uma maneira muito bem definida de jogar. Nós temos de enfrentar uma equipe que tem a vantagem de ter marcados dois gols. Vamos atacar, não tenho outra alternativa", afirma o técnico sobre o próximo desafio.